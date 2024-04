Se potessi dirti addio: la trama della seconda puntata, stasera su Canale 5

Dopo il cambio di palinsesto annunciato ieri, Se potessi dirti addio torna in TV stasera su Canale 5 in prima serata con la seconda e penultima puntata. La fiction con Gabriel Garko andrà in onda anche domani sera con la sua puntata conclusiva. Mediaset ha deciso quindi di anticipare il finale di una settimana, consentendo così il ritorno di Terra Amara, a partire dal 12 aprile, nella prima serata del venerdì.

La trama della seconda puntata

Elena inizia una serie di colloqui con le persone che conoscevano Marcello prima del coma e della sua perdita di memoria. In questo modo, Elena viene a conoscenza di importanti eventi e traumi del suo passato.

La dottoressa incontra l'ex moglie di Marcello, Aurelia, e scopre una perdita che aveva cambiato per sempre la vita dell'uomo. Nonostante il parere contrario di Elena, Aurelia farà visita a Marcello.

Anche Carlo, vecchio amico e socio nell'azienda di pianoforti, incontrerà Marcello

La sinossi di Se potessi dirti addio

Elena, valente neuropsichiatra, sembra avere una vita perfetta: un marito innamorato, Lorenzo, e due figlie stupende, l'adolescente Anita e la piccola pianista Arianna. Tutto cambia però la notte in cui Lorenzo viene investito da un pirata della strada, che lo abbandona morente. Un anno dopo, tornata al lavoro, Elena deve prendersi cura di Marcello, un paziente che ha perso la memoria in seguito a un tentato suicidio e che sembra nascondere un inquietante passato. Tra Marcello ed Elena nasce una relazione intensa che li porterà a dover lottare insieme per restituire a lui la sua vita e per scoprire la verità sulla morte di Lorenzo.

Il cast

Protagonisti di Se potessi dirti addio sono Gabriel Garko, interprete di Marcello De Angelis, conosciuto come Paziente 13, un uomo di 45 anni che si risveglia dal coma senza ricordi, e Anna Safroncik nei panni di Elena Astolfi, una psichiatra che si prende cura di Marcello e che ha perso il marito in un grave incidente.

Giulietta Rebeggiani interpreta Anita, la figlia maggiore di Elena, un'adolescente ribelle, Elena Vitale è la sorella minore Arianna. Clara Greco è Giovanna, amica di Elena e infermiera nello stesso reparto ospedaliero, Myriam Catania è invece Aurelia, la moglie di Marcello.

Marco Cocci interpreta Carlo, storico amico e socio di Marcello nell'azienda costruttrice di pianoforti. Francesco Venditti è il Commissario Diego Carli, incaricato di investigare sulla morte del marito di Elena. E ancora: Zoe Massenti è Lucia, una paziente molto importante per Elena, Daniele Foresi è Antonio, una guardia giurata che assiste la moglie in ospedale.

Se potessi dirti addio è disponibile anche in streaming su Mediaset Infinity con gli episodi (in contemporanea alla messa in onda televisiva), gli extra, i backstage e molto altro.