Se mi lasci ti cancello, su Prime Video in streaming da oggi

Se mi lasci ti cancello, l'acclamato film drammatico del 2004 diretto da Michel Gondry con Jim Carrey e Kate Winslet, arriva su Amazon Prime Video in streaming a partire da oggi 1 gennaio 2023 per tutti gli utenti abbonati al servizio.

Eternal Sunshine of the Spotless Mind (titolo originale più fortunato) è la storia di un uomo appena uscito dalla relazione più importante della sua vita: Clementine, bella, vitale, vulcanica, se n'è andata sbattendo la porta dopo l'ennesima, stupida lite. Ma la cosa più incomprensibile e dolorosa è che la ragazza sembra non riconoscerlo più. Saranno gli amici a rivelare a Joel la scioccante verità: Clementine si è rivolta al Lacuna Inc., un centro medico che ha brevettato una tecnica rivoluzionaria che permette di liberarsi dei brutti ricordi, e ha fatto cancellare dal propria memoria ogni traccia della loro relazione.

Kate Winslet e Jim Carrey sono i protagonisti di Se mi lasci ti cancello

Ci si consola, dopo una rottura, pensando "mi rimpiangerà, non troverà facilmente qualcuno che gli/le farà dimenticare noi due"; ma questo per Joel non è più possibile. Ed è così che decide di recarsi al centro e subire lo stesso trattamento cui si è sottoposta Clementine... Se mi lasci ti cancello ha portato a casa una statuetta durante gli Oscar 2005 per la Migliore Sceneggiatura Originale, opera di Charlie Kaufman con Michel Gondry e Pierre Bismuth, ma le performance di Kate Winslet e Jim Carrey sono tutt'ora ritenute tra le loro migliori della carriera. Il film, all'epoca, ha incassato 80 milioni di dollari partendo da un budget di 20, ma è col passaparola tra i cinefili che la pellicola è diventata un vero e proprio cult imperdibile.