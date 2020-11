Scream: secondo Courteney Cox, Wes Craven sarebbe fiero del nuovo film

Il nuovo Scream è attualmente in produzione e i fan di tutto il mondo non vedono l'ora di fiondarsi in sala per ammirare l'ultimo episodio del franchise nato dalla mente di Wes Craven e di Kevin Williamson. Direttamente dal set, Courteney Cox ha detto che questo nuovo capitolo sta entusiasmando il cast e la crew.

L'attrice, addirittura, ha affermato che anche Wes Craven sarebbe fiero del nuovo film. A inizio mese, la produzione del film ha comunicato la decisione di titolare il progetto Scream anziché Scream 5, creando palpitazioni tra i fan, che, in modo puntuale, hanno iniziato ad interrogarsi sul motivo di tale scelta.

Scream: Wes Craven e Drew Barrymore sul set del primo film

La settimana scorsa, alcuni attori coinvolti nella realizzazione del film hanno festeggiato sui social network la fine delle riprese. In modo particolare, gli unici tre interpreti che sono apparsi in ogni episodio del franchise sono stati Courteney Cox, Neve Campbell e David Arquette. La Cox, poi, ha anche affermato di credere che persino Wes Craven sarebbe fiero del livello qualitativo di quest'ultimo lavoro. L'attrice ha detto: "Le riprese di Scream sono terminate. Tutto ha avuto inizio esattamente 25 anni fa grazie a Wes Craven. All'epoca, non sapevo bene cosa aspettarmi ma, nel corso di questi anni, ho trovato un cast incredibile e due registi fantastici. Wes sarebbe così fiero di noi! E grazie anche a Kevin Williamson per aver creato questo mondo!". Courteney Cox ha condiviso questa dichiarazione sul suo profilo Instagram, insieme ad una foto d'epoca che la ritrae con Craven.

Una scena di Scream

Secondo Comic Book, però, la Cox non è l'unico membro del cast a nutrire simili pensieri. In occasione di una riunione virtuale, infatti, Kevin Williamson ha dichiarato: "Ho avuto molta ansia al pensiero di lavorare su Scream senza Wes. I registi mi hanno mandato una lettera in cui hanno scritto che il motivo per cui hanno scelto di abbracciare questa professione deriva dal loro amore nei confronti di Wes. Quindi, loro si sono sentiti davvero onorati all'idea di poter lavorare a questo progetto con un cast del genere e su un franchise con cui sono cresciuti. Credo che abbiano fatto davvero un ottimo lavoro".

Lo sceneggiatore, inoltre, ha aggiunto: "Ciò che amo del nuovo Scream è il fatto che sia riuscito a dare vita ad un approccio diverso e più fresco al genere. Il nuovo Scream è davvero moderno ma, allo stesso tempo, anche nostalgico. Per me, si tratta di una ricetta ottima per dare vita ad un nuovo episodio di un franchise come quello di Wes. All'inizio ero molto nervoso. Cavolo, nessuno è bravo come Wes Craven! Non ero sicuro di salire a bordo. Adesso, però, sono davvero grato e credo che Wes sarebbe fiero di noi!".

Il film sarà distribuito al cinema a partire dal 14 gennaio 2022.