Scream 7, Patrick Dempsey svela se tornerà nel prossimo capitolo della saga

L'attore è stato contattato per tornare nella saga horror in vista del settimo capitolo che entrerà presto in produzione

Patrick Dempsey ha fatto intendere che potrebbe essere coinvolto in Scream 7 e che riprenderà il suo ruolo nel prossimo film della saga slasher.

Dempsey ha interpretato il ruolo di Mark Kincaid in Scream 3 del 2000, interpretando un detective che indagava sugli ultimi omicidi di Ghostface. Con il settimo capitolo del franchise di Scream in fase di sviluppo, l'attore ha confermato di essere in trattative per riprendere il suo ruolo, come era stato riportato mesi fa da diverse testate giornalistiche, tra cui la nostra.

"Sto aspettando il copione", ha detto Dempsey al Today Show. Il Mark di Dempsey è sopravvissuto agli attacchi di Ghostface in Scream 3 e in Scream del 2022 si è scoperto che la Sidney Prescott di Neve Campbell si è sposata e ha avuto tre figli da lui.

"Ci sono state delle conversazioni in merito", ha aggiunto. "Non ho ancora visto nulla. Quindi, vedremo cosa succederà". Dempsey ha ricordato di aver lavorato di nuovo con la Campbell nella Stagione 9 di Grey's Anatomy, dove la star di Scream ha interpretato la sorella di Derek Shepherd, Liz. Al Roker ha chiesto a Dempsey se fosse disponibile a tornare nel franchise di Scream, e l'attore ha risposto: "Voglio dire, sai, è sempre bello avere un lavoro".

Scream 7, Neve Campbell conferma un dettaglio fondamentale della trama

Scream 7 uscirà il 27 febbraio 2026 e Kevin Williamson e Neve Campbell torneranno al franchise che avevano iniziato nel 1996. Williamson ha creato il franchise e dirigerà il settimo capitolo, mentre Guy Busick scriverà la sceneggiatura.

Campbell è apparsa nei primi cinque film della saga prima di abbandonare Scream VI per questioni economiche. I produttori stavano cercando di allontanarsi dalla Sidney Prescott della Campbell, ma nel novembre 2023 hanno licenziato la nuova protagonista Melissa Barrera a causa di post sui social media percepiti come antisemiti. Poco dopo, anche la co-protagonista della Barrera, Jenna Ortega, ha abbandonato, lasciando il franchise in un limbo.