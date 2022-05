Scream 6: Hayden Panettiere riprenderà il ruolo di Kirby Reed

Hayden Panettiere si unisce al cast del preannunciato Scream 6. Nel sequel horror prodotto da Spyglass Media e Paramount Pictures l'attrice riprenderà il ruolo interpretato in Scream 4, quello di Kirby Reed.

Emma Roberts e Hayden Panettiere in cerca del killer una scena di Scream 4

Hayden Panettiere affiancherà Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding e Jenna Ortega, protagonisti del reboot di successo Scream, diretto dal duo dei Radio Silence composto da Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett.

Scream 6 ripartità là dove si è concluso il precedente capitolo, con Sam (Barrera), Mindy (Brown), Chad (Gooding) e Tara (Ortega)- quattro sopravvissuti della recente scia di omicidi provocata da Ghostface- che decidono di lasciare Woodsboro per ricominciare altrove. Kirby Reed è una ex residente di Woodsboro sopravvissuta ai Second Woodsboro Murders in Scream 4. Le riprese del sequel, prodotto ancora una volta da Radio Silence, prenderanno il via in estate.

James Vanderbilt e Guy Busick stanno scrivendo la sceneggiatura, che sarà prodotta da Vanderbilt di Project X Entertainment, Paul Neinstein e William Sherak. Il creatore del franchise di Scream Kevin Williamson e il terzo membro di Radio Silence, Chad Villella, produrranno insieme a Gary Barber di Spyglass e Peter Oillataguerre, Ron Lynch, Cathy Konrad e Marianne Maddalena. La pellicola horror arriverà nei cinema nella primavera del 2023.

Per Hayden Panettiere, Scream 6 sarà il primo film dopo otto anni di assenza dal grande schermo.