Il fratello di Hayden Panettiere, Jansen, è morto a soli 28 anni

Jansen Panettiere, il fratello di Hayden, è morto all'età di 28 anni durante il weekend nella città di New York.

La triste notizia è stata data dal sito TMZ che ha aggiunto che, per ora, la causa del decesso non è stata rivelata.

Hayden Panettiere e suo fratello Jansen avevano lavorato insieme in occasione di Tiger Cruise e Striscia, una zebra alla riscossa, nel 2004 e nel 2005.

La polizia ha semplicemente dichiarato che il corpo senza vita dell'attore è stato ritrovato dopo aver risposto a una segnalazione nella giornata del 19 febbraio e le indagini sono tuttora in corso.

Jansen Panettiere aveva ottenuto importanti nomination grazie alla sua performane in L'ultimo giorno d'estate.

Tra i progetti successivi ci sono poi state serie come The Walking Dead e Major Crimes.

Jansen era inoltre particolarmente attivo come artista e ha realizzato numerosi dipinti molto apprezzati, che vendeva tramite il suo sito internet. Il giovane aveva dichiarato nella sua biografia che aveva iniziato a dipingere "i suoi problemi" e non ha mai nascosto di lottare contro l'ansia e la depressione. Descrivendo l'attività di Panettiere era stato scritto: "Questo periodo nella sua vita ha portato a una chiarezza spirituale che l'ha portato a iniziare a dipingere ispirandosi ai suoi problemi, uno dopo l'altro".

Jensen sosteneva inoltre la sorella Hayden Panettiere nel suo lavoro con la Whaleman Foundation che si occupa di attività ideate per "proteggere delfini, balene, e il loro habitat nell'oceano". Tra gli obiettivi dell'organizzazione c'è anche quello di impedire la ricerca scientifica sulle balene e aumentare la consapevolezza riguardante i rischi causati dall'inquinamento, il riscaldamento globale, la perdita dell'habitat, le reti dei pescatori illegali, le collisioni con le navi e la caccia alle balene.