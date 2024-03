La morte scorre sul fiume: Scott Derrickson sarà regista e sceneggiatore del nuovo film tratto dal libro

Il regista Scott Derrickson si occuperà del nuovo adattamento cinematografico del romanzo La morte scorre sul fiume - The Night of the Hunter.

Scott Derrickson sarà il regista di un film tratto da La morte scorre sul fiume - The Night of the Hunter, il romanzo del 1953 scritto da Davis Grubb.

Il progetto sarà realizzato per Universal Pictures e il regista sarà coinvolto anche come sceneggiatore in collaborazione con C. Robert Cargill.

La storia alla base del film

La morte corre sul fiume racconta la storia del serial killer Harry Powell, che finge di essere un predicatore e sposa una vedova con il solo scopo di accedere al patrimonio del defunto marito. I figli della donna, John e Pearl, diventano poi gli obiettivi del criminale, determinato a impossessarsi dei soldi nascosti dal loro padre.

Prima del film diretto da Scott Derrickson, la storia era diventata un film diretto da Charles Laughton e con protagonista Robert Mitchum.

I progetti del regista

Il filmmaker è attualmente impegnato nella post-produzione di The Gorge con star Miles Teller, Anya Taylor-Joy e Sigourney Weaver, che viene descritto come una storia d'amore ricca d'azione e che va oltre i confini dei vari generi cinematografici. Scott è inoltre alle prese con lo sviluppo, sempre in collaborazione con Cargill, del sequel di The Black Phone. Al centro della trama del primo film c'è Finney Shaw, un ragazzino che negli anni '70 viene rapito da un serial killer soprannominato The Grabber. Il giovane viene rinchiuso in uno scantinato che ha un telefono nero non collegato alla linea telefonica, ma in grado di farlo entrare in contatto con le precedenti vittime che provano ad aiutarlo a fuggire.