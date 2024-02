Scoop: Rufus Sewell e Gillian Anderson nelle immagini del film sull'intervista scandalo al Principe Andrea

Quest'oggi sono state diffuse in rete le prime immagini di Rufus Sewell e Gillian Anderson in Scoop, film che racconterà la disastrosa intervista condotta da Emily Maitlis al Principe Andrea nel corso della trasmissione Newsnight.

Come avrete intuito, Maitlis avrà il volto di Gillian Anderson, mentre il membro della famiglia reale caduto in digrazia sarà impersonato da Rufus Sewell. Billie Piper e Keeley Hawes interpreteranno, rispettivamente, la produttrice televisiva Sam McAlister, che ha negoziato e si è assicurata l'intervista, e l'ex segretaria privata di Andrea, Amanda Thirsk.

Scoop, il dietro le quinte

Scoop è un adattamento del libro di McAlister, Scoops: Behind The Scenes of the BBC's Most Shocking Interviews, in cui si descrive in dettaglio cosa è successo dietro le quinte dell'intervista, ampiamente riconosciuta come l'ultimo chiodo nella bara del ruolo pubblico di Andrea.

A seguito della sua messa in onda, nel novembre 2019, gli è stato di fatto vietato di comparire in eventi pubblici con i reali (tranne quelli in cui poteva apparire in veste privata, come il funerale di sua madre, la regina Elisabetta II lo scorso settembre), inoltre è stato spogliato di molti dei suoi patrocini e ruoli e gli è stato proibito di usare il titolo onorifico "Sua Altezza Reale".

L'intervista, cosa è accaduto?

Nell'intervista, che Andrea credeva fosse andata molto bene prima della messa in onda, il principe ha cercato di riabilitare il suo nome in seguito alla sua associazione con il miliardario Jeffrey Epstein, condannato per reati sessuali e morto suicida in carcere nell'agosto 2019, e alle accuse di violenza sessuale che erano state mosse contro di lui da una delle vittime di Epstein, Virginia Giuffre. (Il caso è stato successivamente risolto in via extragiudiziale).

Invece, i telespettatori britannici hanno guardato con orrore mentre il principe non esprimeva alcun rimorso per la sua amicizia con Epstein, che è proseguita anche dopo la condanna del finanziere, non manifestava alcuna vicinanza alle vittime né forniva un'adeguata spiegazione del motivo per cui ha continuato a frequentare il criminale.