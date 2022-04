Gillian Anderson, l'incontro con Bill Clinton nel 1992: "Fu molto intimo!"

Nel corso della sua partecipazione al Jimmy Kimmel Live!, Gillian Anderson ha raccontato il suo incontro con Bill Clinton nel 1992 e ha ricordato i suoi gesti estremamente seducenti e intimi.

Durante un pranzo in occasione della campagna presidenziale di Bill Clinton nel 1992, Gillian Anderson ha avuto l'occasione di incontrare il futuro Presidente degli USA. La protagonista di X-Files ha descritto Clinton come particolarmente seducente e ha raccontato: "Ha fatto la cosa più miracolosa del mondo. Lui riesce a stringerti la mano, poi ti afferra il gomito e allo stesso tempo ti tiene il braccio più in alto. Una piccola cosa leggermente intima. Lui stabilisce un contatto visivo. E passa alla persona successiva. Poi ti guarda di nuovo".

Mentre la Anderson ha descritto l'incontro come qualcosa che Clinton ha fatto a tutti, il suo ghigno era parecchio curioso e Kimmel ha sottolineato: "Ho capito tutto tranne lo sguardo indietro. Non ho sperimentato lo sguardo di ritorno su di me".

Il momento che la protagonista di Sex Education ha condiviso con il futuro presidente è stato così intimo che ha pensato che ci sarebbe stato un altro incontro, o che avrebbe ricevuto, quanto meno, una telefonata.

"Sono andata a casa e ho pensato che nei giorni seguenti mi avrebbe inviato un messaggio telefonico", ha detto Gillian Anderson. Jimmy Kimmel ha chiesto: "Poi hai votato per lui dopo questo incontro?".

E l'attrice, dopo una pausa drammatica, ha risposto: "Sì, l'ho fatto".