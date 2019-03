Scooby-Doo: Zac Efron e Amanda Seyfried tra i doppiatori del film

Scooby-Doo ritornerà sul grande schermo con un nuovo film animato e Zac Efron e Amanda Seyfried saranno i doppiatori di Fred e Daphne, due dei protagonisti delle avventure create da Hanna-Barbera.

Scoob sarà diretto da Tony Cervone e nel team di produttori del progetto, che debutterà nelle sale americane nel maggio 2020, ci sarà anche il regista Chris Columbus.

Nel nuovo film destinato al grande schermo la gang di Mystery Inc unirà le forze con altri personaggi che fanno parte dell'universo creato da Hanna-Barbera per salvare il mondo dal malvagio Dick Dastardly.

Nell'adattamento cinematografico di Scooby-Doo ci saranno anche Will Forte nella parte di Shaggy, Gina Rodriguez che sarà Velma, Tracy Morgan nel ruolo di Captain Caveman e Frank Welker che ritornerà a dare voce a Scoob dopo aver doppiato il famoso cane nella serie andata in onda alla fine degli anni Sessanta.

Amanda Seyfried è stata recentemente protagonista del secondo capitolo del musical Mamma Mia!, mentre Zac Efron sarà la star dei film Extremely Wicked, Schockingly Evil, and Vile in cui ha interpretato il serial killer Ted Bundy e in The Beach Bum.