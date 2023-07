Scomparsa con Vanessa Incontrada torna su Rai 1: cast e trama degli episodi di stasera

Rai 1 da stasera ripropone, in prima serata, Scomparsa la fiction thriller con Vanessa Incontrada: trama e cast degli episodi di stasera.

Stasera 2 luglio, in prima serata, su Rai 1, subito dopo Techetechetè, torna Scomparsa. La fiction thriller con Vanessa Incontrada, trasmessa per la prima volta nel novembre del 2017, è diretta da Fabrizio Costa e scritta da Peter Exacoustos e Maddalena Ravagli. Il progetto, composto da 12 puntate, ci terrà compagnia per sei serate. Ecco la trama e il cast degli episodi di questa sera.

Scomparsa: Trama

Nora Telese è una psichiatra che si è trasferita da poco, insieme alla figlia adolescente Camilla, a San Benedetto del Tronto. La loro vita sembra scorrere serenamente, soprattutto per la ragazza che ha trovato in Sonia, una compagna di liceo, un'amica unica e speciale. La sera di un sabato di maggio quando le due ragazze si recano ad una festa e da quella sera le loro tracce si perdono. I loro telefonini sono irraggiungibili e sembrano essere scomparse nel nulla. La procura apre un fascicolo sulla loro vicenda, ad affrontare l'indagine è il Vice questore Giovanni Nemi, che si trova alle prese con un caso sempre più complesso.

Episodio 1 - Sabato 7 maggio ore 8.10, il giorno della scomparsa

Nora Telese, psichiatra infantile, e la figlia adolescente Camilla si sono trasferite da poco da Milano a San Benedetto del Tronto. Le due hanno un rapporto di grande complicità e la loro vita scorre serena fino alla notte in cui Camilla e la sua amica Sonia non fanno ritorno a casa.

Episodio 2 - 16 ore dopo la scomparsa

Coordinate dal Vice Questore Nemi, le ricerche sulla scomparsa di Sara e Camilla continuano. Guidata dai suoi sospetti, Nora scopre aspetti sconosciuti e impensabili della personalità di sua figlia mentre, a complicare la situazione, arriva una telefonata anonima in una radio locale.

Scomparsa: Interpreti e personaggi