Scissione: il trailer della seconda stagione ci presenta nuovi e inquietanti misteri

Enigmatico come sempre, lo show Apple TV+ di Ben Stille torna con la seconda stagione attesa per il prossimo gennaio

Apple TV+ ha diffuso in streaming il primo trailer ufficiale della seconda stagione di Scissione, che debutterà sulla piattaforma digitale il 17 gennaio 2025.

Nel filmato, il Mark S. di Adam Scott torna in ufficio dopo aver esposto il suo "innie" al mondo esterno e aver scoperto che sua moglie (che pensava fosse morta in un incidente d'auto) è in realtà viva e lavora alla Lumon come consulente del benessere, alias la signora Casey.

Dopo aver percorso freneticamente quei corridoi bianchi e spogli, Mark torna nella sua postazione di lavoro ma trova tre dipendenti Lumon sconosciuti, seduti alle scrivanie precedentemente occupate da Helly (Britt Lower), Irving (John Turturro) e Dylan (Zach Cherry). Il suo manager Milchick (Tramell Tillman), deliziosamente inquietante, gli dà il benvenuto in ufficio con dei palloncini adornati con il volto di Mark.

Per chi non avesse mai seguito la serie, Scissione segue un gruppo di dipendenti di una misteriosa azienda la cui vita lavorativa e domestica è stata 'scissa' attraverso una procedura sperimentale. La prima stagione si è conclusa con un gigantesco cliffhanger, che ha reso l'attesa tra una stagione e l'altra ancora più insopportabile.

La prima stagione è stata presentata nel febbraio 2022 e le riprese della seconda stagione sono state ostacolate sia dagli scioperi di Hollywood che da diverse controversie creative all'interno della produzione. Apple TV+ aveva diffuso un breve teaser della seconda stagione lo scorso luglio.

Il cast comprende anche Patricia Arquette, Christopher Walken, Dichen Lachman, Jen Tullock e Michael Chernus. Per la seconda stagione si sono aggiunti Gwendoline Christie, Alia Shawkat, Bob Balaban, Merritt Wever, Robby Benson, Stefano Carannante, John Noble, Ólafur Darri e Sarah Bock.