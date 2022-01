Schindler's List: Steven Spielberg ha devoluto il suo compenso alla Shoah Foundation

Steven Spielberg ha devoluto il compenso percepito per la realizzazione di Schindler's List alla USC Shoah Foundation - The Institute for Visual History and Education.

Che Schindler's List fosse uno dei progetti che Steven Spielberg ha preso più a cuore ci pensa a dimostrarlo il gesto straordinario del regista di Jurassic Park. Tra il 1993 e il 1994, infatti, il filmmaker ha deciso di rifiutare il suo cachet e di devolverlo alla USC Shoah Foundation - The Institute for Visual History and Education, un'organizzazione non a scopo di lucro fondata col fine di realizzare interviste audiovisive a sopravvissuti e testimoni dell'Olocausto e di altri genocidi.

Le testimonianze della USC Shoah Foundation sono conservate nel Visual History Archive, una delle più grandi collezioni digitali del suo genere al mondo. L'Archivio di storia visiva è digitalizzato e completamente ricercabile tramite parole chiave indicizzate. Con oltre 112.000 ore di testimonianze registrate nell'Archivio, la tecnologia di indicizzazione è essenziale per consentire agli utenti di individuare gli argomenti di interesse. L'indicizzazione consente a studenti, insegnanti, professori, ricercatori e appassionati di recuperare le testimonianze per intero o di cercare delle sezioni specifiche all'interno delle registrazioni attraverso un insieme di quasi 64.000 parole chiave e frasi, 1,8 milioni di nomi e 695.000 immagini. Le registrazioni hanno una durata media di poco più di due ore ciascuna e sono state condotte in 63 Paesi e 41 lingue.

Sin dagli inizi, l'Archivio di storia visiva dell'istituto ha ampliato la sua collezione per includere testimonianze di sopravvissuti e testimoni di altri genocidi, tra cui il genocidio contro i tutsi in Ruanda, il massacro di Nanchino, il genocidio armeno e il genocidio guatemalteco.

Schindler's List ha rappresentato la consacrazione di Steven Spielberg tra i grandi registi di Hollywood. Il film è stato nominato a 12 Premi Oscar e ne ha vinti 7 - tra cui quello al Miglior Film e alla Miglior Regia.