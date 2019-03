Schindler's List festeggia i 25 anni con la prima volta in 4K Ultra HD, Steelbook ed extra inediti

Uno dei film più significativi della storia del cinema, adesso può essere visto come mai prima d'ora era successo. In occasione del 25° anniversario di Schindler's List, Universal Pictures Home Entertainment Italia ha realizzato infatti un'edizione 4k Ultra HD del film supervisionata da Steven Spielberg in persona, che include anche un disco bonus in formato Blu-ray interamente dedicato ai contenuti speciali inediti da non perdere. Inoltre, a impreziosire l'edizione, la versione 4K è disponibile in una fantastica Steelbook. Schindler's List - 25° anniversario è stato meticolosamente restaurato e contiene una serie di interviste realizzate insieme al cast originale per riflettere sul processo di produzione del film e sulla sua eredità.

Oltre alla Steelbook in formato 4k Ultra HD, Schindler's List è disponibile anche nella Definitive Edition - 25° anniversario in formato Blu-ray+Dvd all'interno di un cofanetto speciale da collezione. Il film di Steven Spielberg, senza dubbio uno dei film più potenti di questa generazione, vincitore di sette Premi Oscar, incluso Miglior Film e Miglior Regia, il film racconta l'indelebile storia vera dell'enigmatico Oskar Schindler, che salvò le vite di più di 1100 Ebrei durante l'Olocausto.

L'edizione Steelbook 4K Ultra HD di Schindler's List 25° Anniversario include:

Il film nell'esclusivo formato 4K Ultra HD per godersi un'esperienza cinematografica senza precedenti

Il film in formato Blu-ray

Un disco bonus ricco di contenuti extra inediti in formato Blu-ray

Gli extra sul disco bonus Blu-ray sono i seguenti:

Schindler's List - 25 Anni Dopo: Il Regista Steven Spielberg si unisce agli attori Liam Neeson, Ben Kingsley, Embeth Davidtz e Caroline Goodall al Tribeca Film Festival per riflettere sul making of del film e della sua eredità.

Voci dalla lista

La Storia della USC Shoah Foundation con Steven Spielberg

E molto altro ancora!

L'edizione Blu-ray+Dvd di Schindler's List 25° Anniversario - Definitive Edition include:

Il film nell'alta definizione Blu-ray per godersi un'esperienza cinematografica indimenticabile

Il film in formato Dvd

Un disco bonus ricco di contenuti extra inediti in formato Dvd

Un digibook fotografico per mostrare al meglio l'incredibile qualità visiva del film

2 libretti da 16 e 4 pagine per scoprire i dietro le quinte e sapere sempre di più del capolavoro di Spielberg

3 cartoline da collezione

Questi i contenuti extra:

Schindler's List - 25 Anni Dopo: Il Regista Steven Spielberg si unisce agli attori Liam Neeson, Ben Kingsley, Embeth Davidtz e Caroline Goodall al Tribeca Film Festival per riflettere sul making of del film e della sua eredità.

Voci dalla lista

La Storia della USC Shoah Foundation con Steven Spielberg

Schindler's List - 25 Anni Dopo: Il Regista Steven Spielberg si unisce agli attori Liam Neeson, Ben Kingsley, Embeth Davidtz e Caroline Goodall al Tribeca Film Festival per riflettere sul making of del film e della sua eredità.

Lasciate parlare le loro Testimonianze