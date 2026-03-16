Scherzi a Parte stasera su Canale 5: anticipazioni e vittime del 16 marzo

Rocco Casalino, Massimo Boldi e Francesca Chillemi tra le vittime della nuova puntata di Scherzi a Parte. Max Giusti introduce e commenta i filmati con momenti di pura comicità.

Questa sera, lunedì 16 marzo, in prima serata su Canale 5, torna un nuovo appuntamento con Scherzi a Parte, lo storico programma televisivo dedicato agli scherzi ai personaggi famosi. Alla guida della nuova edizione c'è Max Giusti, che accompagna il pubblico tra candid camera, situazioni impreviste e divertenti trappole organizzate dalla produzione.

Anche nella terza puntata non mancheranno momenti esilaranti e colpi di scena. Il format, che da anni è uno dei più amati della televisione italiana - la scorsa settimana ha conquistato 3.208.000 spettatori con uno share del 23.6% - continua infatti a puntare su scherzi elaborati e momenti imbarazzanti che coinvolgono volti noti del cinema e della televisione, messi alla prova in situazioni tanto assurde quanto divertenti.

Le vittime degli scherzi della terza puntata

Nel corso della serata saranno diversi i personaggi famosi che cadranno nelle trappole preparate dal programma: Rocco Casalino - ex portavoce del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte e noto personaggio televisivo, diventato famoso con la prima edizione italiana del Grande Fratello prima di intraprendere la carriera politica e istituzionale con il Movimento 5 Stelle. Laura Maddaloni - judoka ed ex atleta olimpica italiana, conosciuta anche dal grande pubblico televisivo per la partecipazione a vari reality show come L'isola dei famosi 16 e The Couple - Una vittoria per due.

Massimo Boldi - storico attore e comico italiano, protagonista di numerosi film di successo e tra i volti più popolari della commedia italiana. Marina La Rosa - personaggio televisivo e opinionista, diventata celebre grazie alla prima edizione del Grande Fratello.

Massimo Ferrero

Massimo Ferrero - imprenditore e produttore cinematografico, noto anche per essere stato presidente della Sampdoria e per il suo carattere molto eccentrico. Francesca Chillemi - attrice ed ex Miss Italia, protagonista di diverse fiction televisive di grande successo tra cui Viola come il mare giunto alla terza stagione, le riprese sono iniziate a febbraio con un'importante novità nel cast.

Durante la puntata, Max Giusti presenterà gli scherzi con monologhi originali e commenterà i filmati direttamente in studio insieme alle vittime delle candid camera. Non mancheranno inoltre alcune delle sue imitazioni più celebri, con sketch e momenti di intrattenimento insieme agli ospiti presenti.

La voce narrante e la sigla

La voce che accompagna i vari segmenti del programma è quella della doppiatrice Melina Martello, professionista molto apprezzata nel mondo del doppiaggio italiano e nota per aver prestato la voce a grandi attrici internazionali come Diane Keaton e Mia Farrow. La sigla dello show, invece, è stata reinterpretata dal gruppo musicale Planet Funk, che ha dato una nuova versione sonora allo storico tema di Scherzi a Parte, mantenendo però lo spirito originale del programma.