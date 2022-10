Scherzi a parte, Barbara D'Urso contro la falsa giornalista inglese: "Toglietemi questa pazza"

Barbara D'Urso è stata vittima dello scherzo in diretta di Scherzi a parte: la conduttrice ha creduto di essere intervistata da una giornalista della BBC.

Barbara D'Urso è caduta nella rete di Scherzi a parte, la conduttrice è stata vittima dello scherzo in diretta del programma condotto da Enrico Papi. La D'Urso ha creduto di essere stata scelta dalla BBC per un'intervista come personaggio televisivo italiano più rappresentativo.

Enrico Papi ha spiegato che alla D'Urso è stato detto di essere la protagonista di un'importante intervista della BBC sulla morte della Regina Elisabetta II. Barbara, quindi, è stata convocata di domenica negli studi Mediaset di Cologno Monzese, dove è stata organizzata la finta intervista con tanto di finto traduttore che, attraverso l'auricolare, seguiva le istruzioni di Papi.

"Le abbiamo fatto credere che la BBC voglia intervistare i conduttori più famosi di ogni paese. Per l'Italia è stata scelta lei", ha spiegato Papi. Nel corso della conversazione, realizzata negli studi di Pomeriggio Cinque, i problemi sono aumentati, alla D'Urso viene detto che la sua camicetta non va bene e che, durante l'intervista, non deve assolutamente sorridere.

I modi, sgarbatamente british della falsa intervistatrice, hanno fatto arrabbiare Barbara "Io 'sta intervista manco volevo farla, ma che me ne fotte", ha detto 'Carmelit' agli assistenti di studio, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Tra il traduttore che ha continuato a sbagliare, e l'inviata della BBC che ha maltrattato la sua assistente, Barbara D'Urso è esplosa e alzandosi dalla sedia ha detto, rivolgendosi all'attrice /giornalista: "A me mi sta sulle palle chi tratta così le persone, mi sta sul caz.o chi tratta così le persone, ti saluto, bellina con i capelli. Non tratti così una persona davanti a me. Mi togliete dai coglio.i sta pazza?", ha urlato Barbara lasciando lo studio.

Poco dopo a Barbara D'Urso è stato rivelato che stava su Scherzi a Parte e ha potuto raggiungere Enrico Papi: "Sono di nuovo di domenica in tv, mi hai fregata", ha detto appena arrivata nello studio,