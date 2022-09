Barbara D’Urso: “Non sono stata cacciata da Mediaset”

Barbara D'Urso sul palco dell Festival della TV ha raccontato come ha reagito nei mesi passati quando si sussurrava che Mediaset non le avrebbe rinnovato il contratto.

Il connubio tra Barbara D'Urso e Mediaset continua, come ha confermato la conduttrice napoletana sul palco del Festival della TV che si svolge a Dogliani, in provincia di Cuneo. La D'Urso ha parlato di come ha reagito nei mesi passati, quando si sussurrava che l'azienda non le avrebbe rinnovato il contratto.

Barbara D'Urso è stata intervistata da Andrea Malaguti, vicedirettore de La Stampa, con lui ha parlato dei suoi impegni futuri in televisione ed in teatro, commentando anche chi, sui social e sui giornali, prova a sminuirla, annunciando periodicamente la sua uscita da Mediaset, il contratto con l'azienda di Cologno Monzese scade il prossimo dicembre.

"Quando si è vociferato sul fatto che io tornassi a teatro dopo 15 anni il giorno di San Valentino non è che uno dice 'la d'Urso torna a teatro può piacere, non piacere, farà schifo, sarà brava.. Vedremo'. No! Ecco che allora hanno scritto: 'La d'Urso fa teatro, che vuol dire? Che Mediaset l'ha cacciata a calci in culoo!'", ha esordito Barbara D'Urso. La conduttrice ha continuato spiegando perchè preferisce non replicare "Io faccio teatro e Mediaset non mi ha cacciato. Leggo questi giornali che fanno click e visualizzazioni e rido, potrei tranquillamente fare un tweet per smentire, lì ho 1 milione di persone. O su Instagram ho 3 milioni di follower e dire 'Non è così'. Però taccio e sorrido perché penso: 'queste persone ossessionate da me che vita di merda fanno'?".

Il suo futuro si chiama ancora Mediaset, dove resta alla guida di Pomeriggio 5, che tornerà oggi 5 settembre, ma la D'Urso non esclude un suo ritorno in RAI: "Potrei anche tornare in Rai un giorno, chi lo sa. Continuerò a fare Pomeriggio 5, se ci dovesse essere un nuovo programma in prima serata Mediaset avrebbe la precedenza e le date dello spettacolo verrebbero spostate"

Il 25 settembre ci saranno le elezioni politiche, Barbara D'Urso dice la sua sulla candidata di destra: "Giorgia Meloni è una vera fuoriclasse. Non dico che voglio che vinca lei, ma vorrei una donna presidente del Consiglio di qualunque schieramento. L'importante è la squadra che farà, lei combatte da anni e potrebbe farne una buona".

Ne frattempo la conduttrice ha in serbo una sorpresa per i suoi fan, un viaggio nel Metaverso: "Porterò la mia community nel 'Meta d'Urso'. Sono la prima a portare la mia comunità nel metaverso, sarà uno spazio dove incontrarsi, dialogare e parlare, tramite un'altra espressione di me, tramite il mio avatar. Tra qualche giorno ci sarà un link, sarà uno spazio molto bello dove le persone potranno incontrarsi con me (circa 100 persone/avatar): questo spazio resta aperto, di più non posso raccontare".