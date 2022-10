Scherzi a parte, Adriana Volpe ferisce uno degli attori: "sono mortificata"

Nella Puntata del 2 ottobre di Scherzi a parte la conduttrice Adriana Volpe ha ferito Richard, l'attore della produzione a cui l'ex opinionista del Grande Fratello Vip ha lanciato un vaso, colpendolo in faccia.

Lo scherzo è stato organizzato nel giorno della fesata di compleanno di Marco Durante, agente della Volpe. Nell'albergo, dove avrebbe dovuto pernottare, la conduttrice si è imbattuta in Richard, che si è presentato come grande fan di Adriana nonché aspirante poeta. Dopo aver preso possesso della stanza, l'ex volto de I fatti vostri è scesa per andare alla festa, accompagnata da Patrick Ray Pugliese, ex gieffino ed amico della vittima dello scherzo. Ad accoglierli, fuori dall'albergo, c'era la macchina che li avrebbe accompagnati al party guidata dal flirtante Richard.

Mentre la festa andava avanti, Richard è entrato nella stanza di Adriana e, indossando uno smoking, si è infilato sotto il letto dell'ex opinionista che, ignara, quando è tornata dalla festa si e messa sotto le coperte, come si vede nella clip caricata su Mediaset Infinity.

Poco dopo Richard e entrato dentro al letto, a questo punto Adriana ha iniziato a strillare. L'attore, per farle capire le sue buone intenzioni, ha declamato poesie a lei dedicate. La Volpe, nonostante la vena lirica di Richard, ha preso un vaso e gli ha intimato di non avvicinarsi. Lui, invece, ha fatto alcuni passi verso la conduttrice che gli ha lanciato un vaso, mancandolo, poi, quando ha visto che il poeta non arretrava gliene ha lanciato un secondo, prendendolo in pieno viso.

A questo punto la produzione ha fermato lo scherzo rivelando alla conduttrice di essere finita nella rete del programma di Enrico Papi. "Sono mortificata", ha detto Adriana Volpe alla telecamera. Le condizioni di Richard sono buone, il colpo subito non gli ha causato nessun danno.