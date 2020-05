Le scene di Philip Seymour Hoffman in Hunger Games: Il canto della rivolta 2 furono cambiate dopo la sua morte

Quello di Hunger Games: Il canto della rivolta 2 è stato l'ultimo personaggio interpretato da Philip Seymour Hoffman. L'attore praticamente completato le riprese, mancavano soltanto due scene che furono riscritte per essere interpretate da altri personaggi.

Ad esempio, la scena in cui Woody Harrelson, nei panni di Haymitch Abernathy, legge la lettera di Plutarch Heavensbee al personaggio interpretato da Jennifer Lawrence era inizialmente scritta perché fosse interpretata da Philip Seymour Hoffman che avrebbe dovuto parlare personalmente con Katniss. "Mi pento di avere quella etichetta, quella del suo 'ultimo film'", ha dichiarato Francis Lawrence. "Avrei voluto concedergli un ruolo più ampio, più completo."

Hoffman aveva parlato a lungo con il regista di Hunger Games: Il canto della rivolta - Parte 2 a proposito dell'esecuzione delle due scene mancanti ma non aveva ancora avuto la possibilità di portare quelle parole davanti alla telecamera. I suoi monologhi sono stati letti dal personaggio di Woody Harrelson ma se i cineasti avessero deciso di rimanere più fedeli al libro Hoffman sarebbe stato uno dei personaggi più importanti durante le ultime scene del film.

La pellicola è uscita nelle sale più o meno un anno dopo la morte dell'attore, avvenuta per overdose di droga. Il film è il secondo sequel in cui un attore, in questo caso Philip Seymour Hoffman, è morto mentre la produzione non era ancora terminata. Il primo è stato Fast & Furious 7, del 2015, durante il quale è venuto a mancare il compianto Paul Walker.