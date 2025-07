Jeff Daniels contro i dazi di Donald Trump e i suoi elettori: "Spero perdiate un sacco di soldi"

Jeff Daniels è recentemente apparso nel podcast "The Best People" della MSNBC, condotto da Nicolle Wallace, ed ha espresso il desiderio che i sostenitori di Donald Trump perdano i loro soldi per aver costretto il Paese a sopportare un secondo mandato di Trump come presidente degli Stati Uniti.

"Spero che stiate perdendo un sacco di soldi, voi che pensavate che questo avrebbe funzionato", ha dichiarato senza mezzi termini la star di Scemo & più scemo e The Newsroom agli elettori di Trump. "La mia domanda è: cosa avete intenzione di fare al riguardo?"

Wallace ha risposto dicendo che i dazi di Trump danneggeranno i suoi elettori e i "vostri vicini", cosa su cui Daniels si è detto d'accordo, aggiungendo: "Penso che, alla fine dei conti, sarà questo a decidere le sorti. 'Aspetta un attimo, la spesa al supermercato è aumentata di 180 dollari? Non posso comprare quell'auto che ci serve a meno che non paghi altri 8.000 dollari. Cosa? Di chi è la colpa? A chi devo rivolgermi?' Beh, a una sola persona".

Sfida al Presidente: Jeff Daniels nel ruolo di James Comey

Per Jeff Daniels, Trump è un ciarlatano e i dazi non risolveranno nulla

"Alla fine dei conti si tratterebbe solo del prezzo delle uova, se è aumentato o diminuito, perché è quello che mi ha detto che avrebbe fatto: abbassare il prezzo delle uova o la mia spesa alimentare", ha continuato Daniels parlando dei dazi di Trump, definendo il presidente un "venditore di olio di serpente".

Daniels ha sostenuto Kamala Harris nelle elezioni dello scorso anno e ha affermato che l'America ha "perso la decenza" sotto Trump. "Abbiamo perso la decenza, abbiamo perso la civiltà, abbiamo perso il rispetto per lo Stato di diritto, tutto questo l'abbiamo perso", ha spiegato Daniels. "Abbiamo normalizzato gli abusi verbali su Internet. Abbiamo normalizzato il bullismo; per quanto la generazione woke abbia cercato di cambiare le cose, è tornato...".

L'attore, che recentemente ha parlato di un possibile Scemo & più scemo 3, ha proseguito con un discorso più ampio sui politici, degno del suo personaggio in The Newsroom: "Voglio dire, nessuno ha cose positive da dire sui politici. Non le hanno mai avute. Basta pensare a Mark Twain. Ma idealmente, dovremmo eleggere il meglio di noi. Non il peggio. Lui è tutto ciò che c'è di sbagliato non solo nell'America, ma nell'essere umani".

I prossimi impegni di Daniels, tra cui il ruolo di Ronald Reagan

The Looming Tower: Jeff Daniels in una scena

Dopo il suo redente impegno nella serie Netflix A Man in Full, l'attore è stato impegnato sul set di Reykjavik, dramma politico in cui interpreterà Ronald Reagan, apprezzato ma anche criticato 40° Presidente degli Stati Uniti.

Reykjavik è ambientato nel momento più pericoloso della Guerra Fredda, mentre i nemici politici Ronald Reagan e Mikhail Gorbachev si incontrano in Islanda durante un lungo e teso fine settimana per decidere se ci sarà pace o guerra nel mondo. Jared Harris interpreterà il leader sovietico Mikhail Gorbachev, mentre J.K. Simmons sarà il segretario di Stato delle Nazioni Unite George Shultz.