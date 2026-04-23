Scary Movie ironizza sulle accuse di molestie a Michael Jackson: "Toccando i fan di tutto il mondo"

Mentre il biopic Michael prodotto da Lionsgate arranca sotto il peso di recensioni tutt'altro che esaltanti, il team dietro il sesto capitolo di Scary Movie ha colto la palla al balzo per sferrare un colpo bassissimo. Un nuovo poster e un teaser promozionale hanno iniziato a circolare online, mandando su tutte le furie i sostenitori del Re del Pop.

Scary Movie fa il "Moonwalk"

La provocazione è lampante: il celebre Ghostface di Scary Movie appare in una versione che richiama l'iconica popstar, accompagnato da una scritta che ha già fatto saltare sulla sedia mezzo web: "Toccando i fan ovunque". Un gioco di parole che non ha bisogno di molte spiegazioni e che conferma la volontà della saga di tornare alle origini, senza zone franche o timori reverenziali.

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Il breve filmato trapelato mostra Kenan Thompson, veterano del Saturday Night Live, cimentarsi in un'imitazione volutamente disastrosa di Michael Jackson che culmina con un moonwalk rovinoso giù per una rampa di scale. È lo spirito puro della comicità dei primi anni duemila che ritorna prepotentemente. A guidare le operazioni ritroviamo la squadra originale: Marlon Wayans, Shawn Wayans e Keenen Ivory Wayans sono di nuovo al comando, portando con sé le colonne portanti del franchise come Anna Faris e Regina Hall.

Rivedere Cindy Campbell e Brenda Meeks sullo schermo insieme a Shorty e Ray è un colpo al cuore per chi è cresciuto con queste parodie. Marlon Wayans ha chiarito la filosofia di questo ritorno in un'intervista a EW: "Faremo quello che abbiamo sempre fatto. Prenderemo in giro tutti perché siamo offensori per pari opportunità. Abbiamo una ricetta, una formula che non puoi mimare o copiare". Il progetto sembra nato proprio per scuotere un panorama cinematografico che, a detta dei creatori, ha smarrito la capacità di ridere di se stesso.

La missione dei fratelli Wayans contro la Cancel Culture

L'obiettivo dichiarato di questa sesta pellicola, in arrivo il 5 giugno, è quello di "cancellare la Cancel Culture" riportando al cinema le risate viscerali e senza filtri. Il materiale da parodiare negli ultimi anni si è accumulato a dismisura, e il trailer non si limita a punzecchiare il biopic su Jackson.

Locandina di Scary Movie

I riferimenti ai recenti successi horror si sprecano: da M3GAN a Smile, passando per Scream 6, Get Out e persino Terrifier. Nessun sottogenere è al sicuro, dai reboot ai requel fino all'horror d'autore. "Ci piace essere senza paura", ha aggiunto Marlon, sottolineando come il ritorno ai personaggi storici come quello interpretato da Lochlyn Monroe o Dave Sheridan serva a ricreare quell'alchimia che ha permesso ai primi cinque capitoli di incassare quasi 900 milioni di dollari in tutto il mondo.

Dopo la stanchezza mostrata dal quinto episodio, l'incarico per questo revival è chiaro: riunire i fratelli e il cast storico per generare, come dicono loro, "grandiose risate di cui il mondo ha un disperato bisogno". Se il buongiorno si vede dal teaser, prepariamoci a un'estate di polemiche e risate feroci.