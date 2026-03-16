Oscar 2026, il primo poster di Scary Movie 6 è una parodia di Zia Gladys dopo la vittoria di Amy Madigan

Se c'è una saga che ha costruito la propria identità prendendo in giro il cinema horror, quella è senza dubbio Scary Movie. E il sesto capitolo non sembra voler cambiare strategia: il primo teaser poster dimostra che la parodia è ancora l'arma principale.

Il primo poster di Scary Movie 6 prende in giro il mondo degli horror contemporanei e persino la stagione degli Oscar. L'immagine parodia Zia Gladys di Weapons, omaggiando ironicamente la recente vittoria di Amy Madigan come miglior attrice non protagonista.

Il primo poster di Scary Movie 6 prende di mira Weapons e la stagione degli Oscar

Dopo anni di silenzio, la saga di Scary Movie torna a farsi sentire con un primo teaser poster che riassume perfettamente lo spirito della serie: prendere un momento iconico della cultura pop e ribaltarlo con una dose abbondante di ironia.

Il materiale promozionale diffuso da Paramount mostra infatti una chiara parodia del personaggio di Zia Gladys, l'antagonista del film horror Weapons. La scelta non è casuale: l'immagine è stata pubblicata poche ore dopo che Amy Madigan, interprete del personaggio, ha vinto l'Oscar come miglior attrice non protagonista proprio per quel ruolo.

Il poster ricrea l'aspetto inquietante del personaggio ma con l'estetica tipicamente irriverente della saga. Accanto all'immagine compare anche uno slogan perfettamente in linea con il tono della serie: "Aunt You Gladys I'm Back?" - un gioco di parole che trasforma il nome del personaggio in una battuta sarcastica. In basso compare anche il titolo del film e la data di uscita nelle sale: 5 giugno.

La rivelazione è stata accompagnata da un post pubblicato sull'account ufficiale Instagram della saga, con una didascalia che rende ancora più evidente il riferimento alla notte degli Oscar: "Mad props Aunt Gladys. #Oscars #ScaryMovie."

Il messaggio è chiaro: Scary Movie non intende limitarsi a parodiare il cinema horror, ma anche gli eventi mediatici che lo circondano. In fondo, l'intera saga ha sempre giocato con l'idea che il genere horror sia ormai parte integrante della cultura pop globale, dai film alle premiazioni.

Il ritorno della saga: nuovi horror da prendere in giro e vecchi volti nel cast

Il nuovo capitolo continuerà la tradizione che ha reso celebre il franchise sin dal primo film del 2000. L'idea alla base resta la stessa: prendere i cliché più riconoscibili dell'horror contemporaneo e trasformarli in materiale comico. Secondo le prime informazioni, Scary Movie 6 includerà riferimenti a diversi titoli recenti del genere. Tra questi figurano Terrifier 3, Weapons, Sinners, A Quiet Place, Annabelle, MA, Get Out, The Substance, M3GAN e i capitoli più recenti della saga Scream.

Scary Movie 6: Ghostface nel trailer

Questo tipo di approccio non è una novità per la serie. Fin dal primo film, uscito nel 2000, la formula si è basata sulla ricostruzione e sulla deformazione delle scene più iconiche del cinema horror. Il debutto della saga, ad esempio, prendeva chiaramente di mira il fenomeno di Ghostface, diventato uno dei simboli del genere slasher.

A distanza di ventisei anni, la saga sembra voler aggiornare lo stesso meccanismo, puntando su un panorama horror molto diverso da quello degli anni Duemila. Oggi il genere è dominato da reboot, remake, requel, prequel, spin-off e revival di franchise storici - e proprio questi elementi saranno probabilmente tra i bersagli principali del film. Un altro elemento che collega il nuovo capitolo alle origini della saga è il ritorno di diversi volti storici del franchise. Tra gli attori confermati figurano Dave Sheridan, che tornerà nel ruolo di Doofy, Cheri Oteri come Gale, Regina Hall nei panni di Brenda, Marlon Wayans come Shorty e Anna Faris nel ruolo della protagonista Cindy.

Il progetto segna quindi una sorta di reunion per alcuni dei membri più amati del cast originale. Accanto a loro ci saranno anche nuovi interpreti, anche se i dettagli sui personaggi restano ancora riservati. Per i fan della saga, il teaser poster rappresenta un primo indizio su ciò che li aspetta: un film pronto a prendere in giro non solo i mostri sullo schermo, ma anche l'industria che li produce - premi, tendenze e fenomeni culturali inclusi. In perfetto stile Scary Movie.