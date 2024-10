Scarlett Johansson voleva recitare in topless in una scena di The Island, ma Michael Bay rifiutò

Il guardaroba di The Island, thriller fantascientifico del 2005 diretto da Michael Bay, ha creato qualche problemino a Scarlett Johansson. L'attrice sarebbe stata talmente disgustata dal guardaroba propostole dalla produzione da proporre di recitare in topless, ma Bay ha detto no.

Durante una scena di sesso, Scarlett Johansson doveva indossare obbligatoriamente un reggiseno per rispettare il rating PG-13, ma l'attrice pensava che fosse assurdo fare sesso col reggiseno, tanto più che l'indumento era di pessima qualità.

Così avrebbe contattato Michael Bay, che ha poi riferito l'episodio a Far Out Magazine, dicendogli: "Non indosserò questo brutto reggiseno, farò la scena in topless". Il regista si sarebbe, però, opposto proprio per evitare di infrangere le regole ed evitare problemi al momento dell'uscita.

Scarlett Johansson in fuga

Voglia di realismo

La frustrazione di Scarlett Johansson riguardava, però, soprattutto l'autenticità del suo personaggio. "Normalmente le donne non dormono con il reggiseno", avrebbe osservato, sottolineando la scelta irrealistica del guardaroba. Tuttavia, le rigide norme dell'industria cinematografica lasciavano poco spazio alla sua protesta.

Alla fine, The Island ha mantenuto il suo status PG-13 e Scarlett ha recitato con indosso il reggiseno. La sua presa di posizione di Johansson su quel "reggiseno economico" è diventata un momento memorabile dietro le quinte, evidenziando il braccio di ferro tra la visione artistica e le regole che governano le produzioni hollywoodiane.