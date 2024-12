Scarlett Johansson potrebbe tornare come Black Widow: i rumor su Avengers e la "squadra malvagia" con i vecchi

Dopo mesi di speculazioni, emergono nuovi rumor su un possibile ritorno di Scarlett Johansson nei panni di Black Widow in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars.

Dopo il clamoroso addio di Natasha Romanoff in Avengers: Endgame, molti fan si sono chiesti se avremmo mai visto di nuovo Scarlett Johansson nei panni della leggendaria Black Widow.

Nonostante l'apparente conclusione del personaggio, i Marvel Studios stanno preparando il ritorno della formazione originale degli Avengers, anche per quei membri che, nei film passati, sono stati uccisi. E tra questi, sembra che Black Widow sia destinata a tornare.

Per mesi si è parlato di un possibile ritorno degli Avengers originali, ma un ritorno di Natasha Romanoff sembrava improbabile, dato che il personaggio aveva sacrificato la propria vita per ottenere la Gemma dell'Anima in Endgame. Inoltre, Scarlett Johansson aveva dichiarato più volte di aver chiuso con la Vedova Nera, alimentando i dubbi su una sua eventuale ripresa del ruolo.

Scarlett Johansson tornerà come Black Widow?

Ora, però, sembrano esserci novità intriganti. Secondo quanto riportato da Daniel Richtman, noto insider del settore, Scarlett Johansson sarebbe pronta a riprendere il suo ruolo nei prossimi film del Marvel Cinematic Universe, in particolare in Avengers: Doomsday e Avengers: Secret Wars. La notizia ha scatenato l'entusiasmo dei fan, che si chiedono come verrà giustificato il ritorno di Black Widow, considerando la sua morte.

Black Widow: Scarlett Johansson in una scena

Anche se il ritorno di Scarlett Johansson non è ancora stato confermato ufficialmente, i rumor suggeriscono che altri membri iconici degli Avengers potrebbero tornare. Oltre a Robert Downey Jr. nel ruolo del Dottor Destino e al ritorno già confermato di Chris Evans, che potrebbe interpretare una variante di Steve Rogers, si parla anche di Chris Hemsworth, Jeremy Renner e Mark Ruffalo. Secondo le indiscrezioni, se Johansson dovesse davvero tornare, questi attori potrebbero unirsi per formare una 'squadra malvagia' che si alleerebbe con Destino per affrontare una nuova generazione di eroi.

Oltre a questi rumor sui film, Richtman ha anche parlato di tre nuovi show animati ambientati nel MCU in fase di sviluppo. Al momento, però, non ci sono dettagli ufficiali su questi progetti.

L'attesa per i prossimi film è alta, con Avengers: Doomsday previsto nelle sale per il 1° maggio 2026, seguito da Avengers: Secret Wars il 7 maggio 2027. Entrambi i film saranno diretti dai Fratelli Russo, che fanno il loro ritorno nel MCU dopo aver diretto alcuni dei capitoli più amati della saga, tra cui Captain America: The Winter Soldier, Captain America: Civil War, Avengers: Infinity War e Avengers: Endgame.