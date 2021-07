Scarlett Johansson parla del suo matrimonio "pandemico" con Colin Jost: "É stato strano"

Scarlett Johansson, durante l'ultimo episodio del Late Night with Seth Meyers, ha parlato pubblicamente per la prima volta del suo matrimonio "pandemico" e non convenzionale con Colin Jost, definendolo "strano ma bellissimo."

L'attrice 36enne e Jost si sono sposati nell'ottobre del 2020 con una cerimonia intima a casa della Johansson a Palisades, New York. Scarlett ha detto al presentatore che celebrare il matrimonio in tempi così imprevedibili è stato "un po' stressante".

"Ovviamente volevamo e dovevamo prendere tutte le precauzioni possibili, indossavamo le mascherine e tutti dovevano fare i tamponi tipo 100.000 volte", ha spiegato la star di Black Widow, aggiungendo che tutti gli ospiti hanno ricevuto delle mascherine con su scritto "Jost 2020".

Black Widow: Scarlett Johansson in un'immagine del film

"Voglio dire, è stato strano. Ripensando alle foto... è stata sicuramente una festa molto peculiare che poteva aver luogo solo in un momento come questo, un bel matrimonio, strano ma bello," ha continuato l'attrice, dichiarando che si è sentita sollevata quando ha capito che tutti erano in grado di partecipare e di divertirsi nonostante le restrizioni.

Scarlett Johansson ha concluso l'intervista dichiarando: "Anche se è stato un party piccolo e intimo, posso tranquillamente dire che è stato tutto perfetto e che eravamo molto felici di vedere persone che non vedevamo da tanto tempo. Ci siamo sentiti molto fortunati: potevamo stare insieme ai nostri familiari in un momento molto buio e particolare."