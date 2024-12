Scarlett Johansson: il marito Colin Jost costretto a raccontare barzellette sporche sulla moglie al SNL

Da diversi anni, l'ultimo episodio dell'anno di Saturday Night Live include un segmento in cui i co-conduttori Colin Jost e Michael Che scrivono battute che l'altro deve leggere per la prima volta in onda.

Quest'anno, Che ha trovato un nuovo modo per mettere in difficoltà Jost: fargli pronunciare battute oltraggiose su sua moglie, Scarlett Johansson, mentre la telecamera riprendeva le sue reazioni in diretta dal corridoio fuori dallo studio.

Lo sketch e la reazione di Scarlett Johansson

La sola apparizione di Johansson in un'immagine in diretta è bastata a scatenare le reazioni di alcuni spettatori. "Voglio dedicare la prossima battuta a Scarlett Johansson, la mia fidanzata", ha detto Jost, mentre la telecamera inquadrava una Johansson nervosa, che stringeva un drink e guardava Jost da un monitor sopra di lei. Come ha osservato lo stesso Jost, sembrava "sinceramente preoccupata".

"Ragazzi, sapete che Scarlett ha appena festeggiato il suo 40° compleanno, il che vuol dire che sto per lasciare questa storia!" ha esclamato Jost, esplodendo in una risata prima ancora di riuscire a finire la battuta.

Dopo essersi ricomposto, Jost ha continuato: "Cavolo! No, no, sto solo scherzando. Abbiamo appena avuto un figlio insieme, e non avete visto nessuna foto di lui, perché è... nero da morire!". A quel punto, sulla spalla di Jost è apparsa una foto modificata di Jost e Johansson che tenevano in braccio un bambino di colore. Come ogni anno, Che mette in difficoltà il collega costringendolo a pronunciare battute sui temi razziali, sempre oltraggiose e sopra le righe, ma che nel contesto risultano divertenti al pubblico.

Anche Che non è stato risparmiato, costretto a fare battute su "Oceania 2", Jeffrey Epstein, Jay-Z e Diddy. Alla fine, Jost ha concluso il segmento con una battuta che coinvolgeva sua moglie, talmente imbarazzante che ha realmente sorpreso Johansson.

"Costco ha tolto il suo panino con roast beef dal menu, ma non me ne frega niente. Mangio roast beef tutte le sere da quando mia moglie ha avuto il bambino!" ha detto Jost, facendo ridere il pubblico. Poi ha letto le battute finali: "No, no, sto solo scherzando, baby. Sai che non vado nel basso... shiz! È proprio da gay!".