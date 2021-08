Scarlett Johansson è incinta: la conferma ufficiale da suo marito Colin Jost

Scarlett Johansson è incinta. Lei e suo marito Colin Jost aspettano il loro primo figlio insieme, come ha confermato lui stesso questo weekend. L'attrice diventa così mamma per la seconda volta, dopo aver avuto la piccola Rose con il suo ex Romain Dauriac.

Di recente si è parlato di Scarlett Johansson per la causa intentata contro la Disney dopo l'uscita (anche) in streaming di Black Widow. Questa settimana, invece, l'attrice di Hollywood torna sotto i riflettori per un motivo decisamente più lieto. Lei e Colin Jost, lo sceneggiatore del Saturday Night Live, sono infatti pronti ad accogliere il loro primo figlio insieme. Johansson, star del Marvel Cinematic Universe in qualità di interprete di Natasha Romanoff, aveva già scatenato i rumors sulla sua possibile gravidanza a giugno, dopo che aveva saltato diversi eventi promozionali di Black Widow.

Durante uno spettacolo al Ridgefield Playhouse, nel Connecticut, durante il fine settimana, Jost ha detto: "Stiamo per avere un bambino, è così emozionante", come riportato da una fonte di Page Six, che era presente nel pubblico. Ricordiamo che Johansson è già madre di Rose, la bambina di sei anni che condivide con il giornalista francese Romain Dauriac. Lei e Jost si sono sposati lo scorso ottobre, dopo tre anni di frequentazione.

Dal punto di vista professionale, recentemente è stato annunciato che Scarlett Johansson reciterà nel prossimo film di Wes Anderson, che vedrà protagonisti anche Margot Robbie e Tom Hanks, nonché gli immancabili Adrien Brody, Bill Murray, Jason Schwartzman e Tilda Swinton. La star dei film Marvel aveva già collaborato con il regista in occasione del lungometraggio in stop-motion L'isola dei cani. Per quanto riguarda la causa contro la Disney, invece, di recente l'avvocato dello studio, Daniel Petroncelli, ha dichiarato: "È ovvio che questa sia una trovata pubblicitaria altamente orchestrata per ottenere un risultato che non è ottenibile nella causa. Nessuna quantità di pressione pubblica può modificare o oscurare gli impegni contrattuali espliciti. Il contratto scritto è chiaro come il sole. Abbiamo trattato le entrate raccolte tramite Disney Premier Access come quelle ottenute al botteghino, ai fini dei requisiti del bonus nel contratto. Ciò ha solo migliorato l'economia della signora Johansson".