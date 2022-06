Scarlet Witch, Elizabeth Olsen commenta le voci sul suo ritorno in un film su Wanda

Il film su Scarlet Witch si farà o non si farà? È quello che vorrebbe sapere anche Elizabeth Olsen, l'interprete di Wanda Maximoff nel Marvel Cinematic Universe, che si dice ignara di qualsiasi cosa riguardante il futuro del suo personaggio nel franchise.

Come riporta anche the Direct, infatti, in un'intervista con Good Morning America l'attrice avrebbe espresso il suo consenso a un ritorno del suo personaggio sugli schermi, sia che si tratti di una sua possibile apparizione nello spin-off di WandaVision su Agatha Harkness, sia in un potenziale film dedicato interamente a Scarlet Witch. Peccato che lei non sappia nulla di cosa invece le riservi il futuro...

"Mi piacerebbe davvero far parte di entrambi quei progetti, se ne avessi occasione" ha affermato "Ma nessuno mi dice nulla, e non sto nemmeno cercando di mantenere dei segreti, perché sono davvero pessima con queste cose. Per cui, non so nulla sul mio futuro".

Non è la orima volta che Olsen si esprime in questi termini, rimarcando la sua incapacità di mantenere segreti, ma anche sperando che ci sia la possibilità di tornare a vestire i panni di Wanda. A patto, ovviamente, che ci la storia sia quella giusta.

E voi, cosa ne pensate? Vi piacerebbe che si esplorasse ulteriormente il personaggio di Scarlet Witch con un film a lei dedicato?