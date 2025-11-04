Lo scandalo di Alberto Genovese, dalle start-up al baratro: Terrazza Sentimento arriva su Netflix

I fatti che hanno coinvolto Alberto Genovese, portandolo ad un'accusa, prima, e ad una condanna, poi, per violenza sessuale e lesioni personali aggravate ai danni di alcune ragazze.

Disponibili da oggi il trailer e il poster di Terrazza Sentimento, la nuova docuserie Netflix che riporta alla luce uno dei casi di cronaca più discussi degli ultimi anni: quello di Alberto Genovese.

L'imprenditore simbolo del boom delle start-up italiane, fondatore di Prima.it e Facile.it, poi condannato per violenza sessuale, lesioni personali aggravate, detenzione di materiale pedopornografico e cessione di stupefacenti.

La serie, in arrivo sulla piattaforma il 5 novembre, è composta da tre episodi ed è prodotta da Fremantle Italia. A firmarla è Alessandro Garramone, che ne è anche executive producer, insieme agli autori Davide Bandiera e Annalisa Reggi; la regia è di Nicola Prosatore, mentre la produzione è curata da Gabriele Immirzi.

La vera storia dietro lo scandalo Genovese

Terrazza Sentimento ripercorre la vicenda giudiziaria e personale di Genovese e degli abusi avvenuti nel suo celebre attico milanese, divenuto il simbolo di un mondo dorato e corrotto, fatto di ricchezza, eccessi e dipendenze. Oltre al racconto dei fatti, la docuserie esplora il lato oscuro della Milano delle opportunità, capitale dell'innovazione e delle start-up ma anche teatro di profonde contraddizioni.

Attraverso testimonianze e ricostruzioni, la serie si propone non solo di documentare un caso di cronaca nera che ha scosso l'opinione pubblica, ma anche di riflettere su un sistema in cui l'abuso - di potere, di sostanze e di sé stessi - sembra diventare la regola, fino all'autodistruzione.

Poi c'è la protagonista vera e propria, Terrazza Sentimento, l'attico a 5 stelle di Genovese che non solo dà il titolo alla serie ma che, attraverso il suo triste riferimento alla cronaca nera, offre l'occasione per immergersi nella storia vera e propria.

Alberto Genovese condotto dalle forze dell'ordine

Che condanna ha subito Alberto Genovese?

Nel novembre 2020 è stato arrestato con l'accusa di aver drogato e violentato una giovane donna durante una festa nel suo attico di lusso a Milano, noto appunto come Terrazza Sentimento. Le indagini hanno poi portato alla scoperta di altri episodi simili e al rinvenimento di materiale pedopornografico.

Nel 2023 Genovese è stato condannato a 8 anni e 4 mesi di reclusione per violenza sessuale, lesioni personali aggravate e cessione di stupefacenti. Il caso ha suscitato un ampio dibattito pubblico sul mondo dell'eccesso, del denaro facile e del potere legato all'ambiente delle start-up, di cui Genovese era considerato uno dei protagonisti più brillanti prima della caduta.