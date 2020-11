Alberto Genovese, la ragazza violentata parla a Live Non è la D'Urso: “Ho avuto paura di morire”

Grande esclusiva di Live Non è la D'Urso che nella puntata di ieri sera ha trasmesso un messaggio della ragazza violentata da Alberto Genovese, l'imprenditore arrestato a Milano lo scorso 7 novembre.

Alberto Genovese è finito in manette con l'accusa di violenza sessuale su una modella 18enne. L'imprenditore del web durante le sue feste sulla terrazza vista Duomo della sua abitazione obbligava gli ospiti a lasciare all'ingresso i cellulari per evitare che filmassero quanto succedeva. Sul co-fondatore di facile.it, che ha lasciato il sito nel 2014 e che oggi non ha nessun ruolo nell'azienda, pende l'accusa di violenza sessuale a cui si aggiungono quelle di spaccio e sequestro di persona.

Ieri al Live non è la D'Urso è stato trasmesso l'audio della diciottenne vittima di Genovese, che potete ascoltare in questo video. "La cosa che mi fa più male in questi giorni è sentire i commenti di queste persone che cercano di darmi una colpa o di giustificare quello che mi è stato fatto", ha detto la ragazza che non ha ancora la forza di mostrare il suo viso davanti alle telecamere.

Il racconto di quella notte da incubo continua: "Quello che ho vissuto io, quelle ore di paura non si possono neanche immaginare. Ho avuto paura di morire, ho rischiato di morire". La vittima della violenza racconta che è andata alla festa serena perché l'ambiente non le era mai sembrato pericoloso: "Non ho mai percepito queste feste in Terrazza sentimento come pericolose in nessun modo, non ho mai percepito questo ambiente come viscido. Andavo lì per divertirmi e mi sono ritrovata a vivere un inferno".