Eurovision: tra i primi 10 finalisti c'è Israele (con le proteste del pubblico)

La semifinale andata in onda ieri sera su Rai 2 ha decretato chi sono i primi 10 finalisti di Eurovision 2026, ovvero i Paesi che ritroveremo sul palco di Vienna sabato 16 maggio

La prima semifinale di Eurovision Song Contest 2026 ha eletto i primi 10 finalisti, ovvero quei Paesi che accederanno alla finale di sabato 16 maggio insieme alle 'Big Four', le nazioni qualificate di diritto (Italia, Francia, Regno Unito e Germania), e all'Austria, in quanto Paese ospitante.

Ecco le 10 delegazioni che rivedremo sul palco della Wiener Stadthalle di Vienna sabato sera:

Grecia

Finlandia

Belgio

Svezia

Moldavia

Israele

Serbia

Croazia

Lituania

Polonia

Niente da fare purtroppo per San Marino, nonostante la buona performance di Senhit con Superstar, arricchita dalla presenza di Boy George, tra gli autori del pezzo.

Le contestazioni del pubblico contro Israele

Era già accaduto un anno fa e la storia si è ripetuta ieri sera, quando, alle 22:00, Noam Bettan rappresentante di Israele, è salito sul palco con la sua Michelle e cinque ballerini. Nonostante i fischi non fossero udibili in TV, sui social hanno cominciato a girare subito dopo i video delle proteste in sala.

Si sente distintamente urlare più volte "Stop, stop the genocide", in riferimento alla situazione a Gaza.

Al momento X/Twitter ha dei problemi e non è possibile caricare il post

Contestazioni che hanno caratterizzato questa edizione di Eurovision fin dal principio. Nonostante la decisione dell'EBU di ammettere la delegazione dello stato mediorientale, sono stati ben cinque i Paesi che hanno deciso di non partecipare, in segno di protesta.

La prima a boicottare l'Eurovision Song Contest 2026 è stata la Spagna: un segnale forte arrivato da una nazione che faceva parte del gruppo delle "Big Five".

Si sono poi uniti Paesi Bassi, Irlanda, Islanda e Slovenia, auspicando una riflessione profonda da parte dell'EBU e di tutti i 35 Paesi partecipanti rispetto all'identità e ai valori fondandi della manifestazione.

Ricordiamo che, nonostante geograficamente sia uno stato asiatico, Israele può partecipare perchè, dal 1957, l'emittente televisiva israeliana Israel Broadcasting Authority è parte della European Broadcasting Union, la federazione delle radiotelevisioni pubbliche europee. La prima partecipazione israeliana all'Eurovision è datata 1973.