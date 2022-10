Saw: Tobin Bell riprenderà il ruolo di Jigsaw nel prossimo film

Lionsgate e Twisted Pictures hanno annunciato che Tobin Bell riprenderà il ruolo di John Kramer, alias il disturbato Jigsaw, in un nuovo film di Saw. La pellicola horror entrerà in produzione alla fine di questo mese e l'uscita è prevista per il 27 ottobre 2023. Kevin Greutert, che ha diretto Saw VI del 2009 e Saw: The Final Chapter del 2010, tornerà nel franchise horror in veste di supervisore.

"Che emozione tornare a collaborare con Tobin", hanno dichiarato i produttori del franchise Mark Burg e Oren Koules. "La sua interpretazione di John Kramer fa parte della magia che ha reso questo franchise un fenomeno e il suo personaggio sarà parte attiva di questo film".

Tobin Bell ha interpretato per la prima volta Jigsaw nell'originale Saw - L'enigmista del 2004, diretto da James Wan e scritto da Leigh Whannell. Il film vedeva Whannell e Cary Elwes nei panni di due sconosciuti intrappolati in uno scantinato infernale i cui tormenti sono orchestrati da Kramer.

Jigsaw di Tobin Bell è effettivamente morto in Saw III del 2006, ma ciò non ha impedito al personaggio di continuare a causare caos in molti altri capitoli del franchise, incluso Saw: Legacy del 2017. L'attore non ha avuto un ruolo nel reboot dell'anno scorso, Spiral, con Chris Rock e Max Minghella, unico capitolo della saga horror a non contenere nessun accenno al personaggio di Bell.