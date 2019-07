Saturn Awards 2019 - Avengers: Endgame e Il Trono di Spade dominano le nomination

L'edizione 2019 dei Saturn Awards av rà come protagonisti Avengers: Endgame e Il Trono di Spade, che hanno ricevuto il maggior numero di nomination.

Avengers: Endgame, il cinecomic della Marvel, ha ottenuto ben 14 nomination ai Saturn Awards, arrivati alla loro quarantacinquesima edizione.

I riconoscimenti sono assegnati dal 1973 dall'Academmy of Science Fiction Fantasy and Horror Films e in questa occasione saranno consegnati il 13 settembre invece che a giugno, rendendo possibile candidare lungometraggi e serie tv arrivati sugli schermi dall'1 marzo 2018 al 7 luglio 2019.

I Saturn Awards saranno consegnati all'Avalon Theatre di Los Angeles e prossimamente verrà annunciato il nome del partner che offrirà lo streaming della carimonia.

A dominare le categorie dedicate ai lungometraggi sono stati Avengers: Endgame e il capitolo precedente, Infinity War. La Disney può inoltre contare sulle none candidature ricevute da Aladdin e dalle sei conquistate da Il ritorno di Mary Poppins.

Noi, il progetto diretto da Jordan Peele, sono state assegnate otto nomination, mentre Aquaman è arrivato a quota sei.

Disney ha quindi dominato questa edizione con ben 44 nomination.

Per quanto riguarda le serie televisive Il trono di spade guida con nove nomination, seguita da Hill House e The Walking Dead che si sono fermate a sei. Netflix si è portata a casa il maggior numero di potenziali premi con ben 27 candidature.

Sul sito di Deadline è possibile vedere l'elenco di tutte le categorie.

