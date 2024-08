Saturday Night: il trailer del film di Jason Reitman svela il caos dietro le quinte del SNL

Il debutto del Saturday Night Live non è stato una passeggiata, come mostra il trailer del film di Jason Reitman sulle origini dello sketch show della NBC. Sony Pictures ha diffuso il promo del period movie che uscirà nelle sale americano l'11 ottobre 2025, esattamente cinquant'anni dopo la messa in onda del primo episodio del SNL.

Il trailer diffuso poche ore fa mostra il caos esploso negli ultimi 90 minuti prima dell'inizio di quel primo episodio, compresa la lite tra il tra il creatore della serie Lorne Michaels (interpretato da Gabriel LaBelle) e il dirigente della NBC Dick Ebersol (Cooper Hoffman).

Nel video vediamo Ebersol esclamare: "Lorne, 90 minuti di diretta televisiva da parte di un gruppo di ventenni che non hanno mai fatto nulla? Ti sei fermato a chiederti chiedi perché hanno detto sì a uno spettacolo di controcultura con un gruppo di sconosciuti protagonisti, con zero narrativa e ancor meno struttura? Vogliono che tu fallisca".

Lorne risponde: "Dobbiamo solo andare in onda".

Tutte le follie di Saturday Night

Jason Reitman e Gil Kenan hanno firmato la sceneggiatura basata sulle interviste realizzate da loro stessi al cast e alla crew ancora in vita, chiedendogli di ricordare l'origine della serie comica di successo. Reitman, Kenan, Jason Blumenfeld e Peter Rice produrranno il film prodotto esecutivamente da Erica Mills e JoAnn Perritano.

Tra gli interpreti di Saturday Night troviamo Dylan O'Brien (Dan Aykroyd), Lamorne Morris (Garrett Morris), Cory Michael Smith (Chevy Chase), Matt Wood (John Belushi), Ella Hunt (Gilda Radner), Emily Fairn (Laraine Newman) e Kim Matula (Jane Curtin).

Altri membri del cast includono Willem Dafoe (David Tebet), Nicholas Braun (Jim Henson), Matthew Rhys (George Carlin), Kaia Gerber (Jacqueline Carlin), J.K. Simmons (Milton Berle), Jon Batiste (Billy Preston), Andrew Barth Feldman (Neil Levy), Naomi McPherson (Janis Ian) e Finn Wolfhard.