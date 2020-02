Saranno Famosi: Madonna è la celebre star che fu scartata ai provini

La celebre star scartata ai provini di Saranno Famosi è Madonna: questa è la risposta esatta alla domanda di Chi Vuol Essere Milionario? del 2 febbraio 2020, condotto da Gerry Scotti su Canale 5.

La domanda fatta stasera ad un concorrente di Chi Vuol Essere Milionario? prevedeva quattro possibili risposte: Cyndi Lauper, Whitney Houston, Lady Gaga e appunto, Madonna, che era la risposta esatta.

Nel video qui sopra potete vedere il provino di Madonna per Saranno Famosi (in originale Fame) telefilm di culto degli anni '80 che ha ispirato numerosi film e altrettante serie televisive. Nel 1982 Madonna partecipò all'audizione per Saranno Famosi e nel video si presenta come una cantante emergente che ha appena pubblicato il suo primo singolo, Everybody, che "è in radio" e mente sulla sua età dicendo di avere 21 anni, quando in realtà ne aveva 24. Al posto di Madonna poi sarà scelta una giovane Janet Jackson.

Saranno Famosi, da 35 anni, sognando il successo

Un'opportunità mancata per Madonna, ma di certo la sua carriera non ne ha risentito, anzi: nel giro di due anni sarebbe diventata "solo" una delle popstar più influenti, per poi imporsi come regina indiscussa del pop. Dopo Everybody, singolo contenuto nel suo primo album, Madonna pubblicherà il suo secondo album, Like a Virgin, e da lì inizierà la sua carriera costellata di successi. Una carriera, che da queste premesse, si preannunciava non molto fortunata sul piano della recitazione. non sono molti i film di Madonna in cui la star ha ricevuto critiche positive - su tutti ricordiamo Evita, sicuramente e forse anche Occhi di serpente di Abel Ferrara.

Madonna nel video di Like a Prayer

Negli ultimi anni, la cantante ha provato a mettersi in gioco (con discreto successo) come regista, ma i suoi film non hanno avuto certo l'impatto dei migliori video musicali di Madonna, tra cui Like a Virgin, l'incendiario Like a Prayer, gli scandalosi Justify my Love ed Erotica e il controverso e recentissimo God Control.

In questo periodo Madonna è impegnata con le date europee del suo Madame X Tour, il suo primo tour teatrale che è andato in scena nei teatri americani così come quelli di Lisbona, Londra e Parigi. Un tour che sta ricevendo critiche molto positive, ma anche un tour sfortunato e segnato dai problemi di salute della cantante che l'hanno costretta a cancellare numerose date con disappunto dei fan. Come ha spiegato Madonna in un recente post sui social, nonostante i problemi al ginocchio andrà avanti con il tour fin quando ce la farà, ma fino ad allora si vedrà comunque costretta a cancellare delle date per riprendersi tra una performance e l'altra.