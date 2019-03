Sarah & Saleem - Là dove nulla è possibile, in esclusiva il poster italiano del film

Sarah & Saleem - Là dove nulla è possibile è l'opera seconda del regista palestinese Muayad Alayan. Dopo aver ottenuto un notevole successo di critica è pubblico il film arriva in Italia il 24 aprile grazie a Satine Film.

La trama di Sarah & Saleem - Là dove nulla è possibile è incentrata sulla relazione extraconiugale tra Sarah, una donna israeliana e Saleem, un uomo palestinese. La loro tresca assume una pericolosa dimensione pubblica quando i due vengono avvistati nel momento sbagliato nel posto sbagliato. Tra colpi di scena e circostanze imprevedibili, Sarah e Saleem si ritrovano coinvolti in una situazione più grande di loro, che trascende le responsabilità familiari per diventare un caso politico. A dimostrazione di come, in questa terra martoriata, nulla sia veramente possibile.

Protagonisti della pellicola di Muayad Alayan sono Sivane Kretchner nei panni di Sarah e Adeeb Safadi che interpreta Saleem. Maisa Abd Elhadi, Mohammad Eid, Kamel El Basha, Ishai Golan e Bashar Hassuneh completano il cast, mentre Rami Musa Alayan, fratello del regista, firma la sceneggiatura.

Oggi vi proponiamo in esclusiva il poster italiano di Sarah & Saleem - Là dove nulla è possibile, film vincitore di numerosi prestigiosi premi internazionali tra cui tra cui il Premio del Pubblico Huber Bals e il Premio Speciale della Giuria al Festival di Rotterdam.