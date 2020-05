Sarah Michelle Gellar si tinge i capelli di rosa e mette in imbarazzo i figli (VIDEO)

In un video su Instagram Sarah Michelle Gellar mostra il suo nuovo colore di capelli, un rosa ombré scelto apposta per mettere i figli in imbarazzo.

Sarah Michelle Gellar ha deciso di tingersi i capelli di rosa: l'ex star di Buffy - L'ammazzavampiri non aveva problemi di ricrescita, ma ha deciso il restyling solo per mettere in imbarazzo i figli, come ha spiegato in un video su Instagram.

Tingersi i capelli in questo periodo di quarantena è diventata quasi una tendenza per molte star d'oltreoceano. Sappiamo che nei giorni scorsi Elle Fanning, Miley Cyrus, Ricky Martin hanno cambiato il colore dei loro capelli o li hanno tagliati in maniera bizzarra. Altri hanno preso strade diverse, come Sophie Turner, che ha sottoposto il marito Joe Jonas a sedute di trucco. Anche Sarah Michelle Gellar ha ceduto alla noia dell'isolamento colorandosi i capelli di rosa. La Buffy della serie cult lo ha fatto solo per mettere in imbarazzo Charlotte e Rocky, i suoi figli di 10 e 7 anni.

La nuova tonalità scelta da Sarah Michelle è rosa ombré, l'attrice l'ha mostrata su Instagram con una foto ed un video in cui ha detto "Bene, poiché siamo ancora in quarantena, ho dovuto trovare un modo nuovo e creativo per mettere in imbarazzo i miei figli". Alcuni giorni prima aveva pubblicato una sua foto con frangia corta scattata ai tempi di Buffy - L'ammazzavampiri con la scritta "Ecco come appaiono alcuni dei vostri tagli di capelli in quarantena".