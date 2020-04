Sophie Turner ha convinto Joe Jonas a farsi truccare "per amore" e per noia

Sophie Turner ha convinto il marito Joe Jonas a farsi truccare. L'attrice de Il trono di spade ha dimostrato di poter intraprendere una nuova carriera nel mondo del make-up facendo un ottimo lavoro sul marito che si è prestato a farle da cavia, come si può vedere nella foto qui sotto.

Sophie Turner e Joe Jonas sono seguitissimi sui social, e in questo periodo di clausura forzata i due lanciano numerose dirette su Instagram per i loro follower. Mentre l'ex Jonas Brothers passerebbe tutto il tempo con i suoi videogiochi preferiti, la moglie ha provato a convincerlo a farsi truccare. All'inizio Joe era contrario, ma Sansa Stark sa essere convincente ed ha avuto la meglio. Giovedì, Sophie ha pubblicato nelle storie di Instagram le foto del cantante con ombretto viola e gli zigomi resi più luminosi e scintillanti dal make up con la scritta "Le cose che si fanno per amore". Il risultato è piaciuto ai fan.