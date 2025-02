Sarah Michelle Gellar, star di Buffy, ricorda Michelle Trachtenberg con un emozionante post

La notizia della morte di Michelle Trachtenberg, avvenuta nella giornata di mercoledì all'età di 39 anni, ha colpito duramente dal punto di vista emotivo Sarah Michelle Gellar, la star di Buffy: l'ammazzavampiri.

L'attrice aveva infatti la parte di Dawn, la sorella della Cacciatrice, nello show cult degli anni '90.

Il post della star di Buffy

Sarah Michelle Gellar, citando una famosa battuta della serie cult creata da Joss Whedon, ha infatti scritto online: "Michelle, ascoltami. Ascolta. Ti voglio bene. Te ne vorrò sempre. La cosa più difficile in questo mondo è viverci. Sarò coraggiosa. Vivrò... Per te".

L'attrice ha condiviso alcune foto con Michelle Trachtenberg, alcune tratte dalla serie Buffy - L'ammazzavampiri e altre scattate durante apparizioni ed eventi, cogliendo anche l'occasione per ricordare l'amica Shannen Doherty.

Ecco il post della star:

La morte di Trachtenberg

Michelle è stata trovata priva di vita dalla madre nel suo appartamento di New York. Per ora la causa del decesso non è stata confermata, anche se si ipotizza sia legato a un recente trapianto di fegato.

Trachtenberg ha recitato nella serie Buffy a partire dalla quinta stagione, andata in onda nel 2000, con il ruolo di Dawn Summers, la sorella minore della protagonista.

Nella giornata di ieri altri protagonisti dello show, come David Boreanaz e James Marsters, interpreti dei vampiri Angel e Spike, ed Emma Caulfield avevano condiviso un affettuoso ricordo dell'attrice.

Tra i progetti di cui è stata protagonista, al cinema e in tv, ci sono inoltre Gossip Girl, in cui aveva la parte di Georgina Sparks che era diventata una delle presenze preferite dei fan, e i film EuroTrip e Ice Princess.