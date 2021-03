Sarah Michelle Gellar protagonista del pilot Hot Pink, una comedy prodotta da Amazon

Sarah Michelle Gellar, la star di Buffy - L'ammazzavampiri, potrebbe presto ritornare sugli schermi televisivi: l'attrice è stata scelta come protagonista di Hot Pink, un pilot di genere comedy che verrà prodotto per Amazon.

Il progetto è stato creato e sviluppato da Elisabeth Holm (Obvious Child) e, nel caso di via libera alla produzione della prima stagione, entrerebbe nell'offerta young adult della piattaforma di streaming Amazon Prime Video.

Hot Pink si ispira al romanzo scritto da Elana K. Arnold intitolato What Girls Are Made Of e racconterà, dalla prospettiva di una sedicenne, la realtà complicata ed emozionante legata al diventare una giovane donna all'interno della società contemporanea.

Sarah Michelle Gellar, che reciterà nella serie con un ruolo di cui non sono stati diffusi i dettagli, potrebbe quindi tornare protagonista sul piccolo schermo dopo progetti come Ringer, The Crazy Ones e All My Children. L'attrice è inoltre stata coinvolta come doppiatrice delle serie animate Star Wars: Rebels e Masters of the Universe: Revelation.

Nel team della produzione c'è inoltre la regista Desiree Akhavan (The Miseducation of Cameron Post), Rebecca Green (It Follows), Sue Naegle e Ali Krug per conto di Annapurna.