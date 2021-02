Sarah Michelle Gellar commenta le accuse a Joss Whedon: "Non voglio che il mio nome sia associato a lui"

Sarah Michelle Gellar ha commentato online le accuse rivolte a Joss Whedon da Charisma Carpenter, interprete di Cordelia nella serie Buffy e Angel.

L'attrice ha condiviso su Instagram un post in cui sottolinea il suo amore per il ruolo della Cacciatrice e al tempo stesso prende le distanze dal creatore del cult televisivo.

Sarah Michelle Gellar ha scritto online: "Anche se sono orgogliosa di avere il mio nome associato a quello di Buffy Summers, non voglio essere associata per sempre con il nome di Joss Whedon".

La protagonista della serie in cui ha recitato anche Charisma Carpenter ha sottolineato: "Mi sto attualmente concentrando maggiormente sull'occuparmi della mia famiglia e sopravvivere a una pandemia, quindi non farò ulteriori dichiarazioni. Ma sostengo tutte le persone che sono sopravvissute agli abusi e sono orgogliosa di loro per aver parlato".

Poche ore fa Charisma Carpenter ha condiviso un post su Twitter in cui accusa Joss Whedon di aver abusato del suo potere durante le riprese di Angel, commentando in maniera negativa il suo aspetto fisico mentre era incinta, minacciando di licenziarla più volte, e commentando in modo non appropriato la notizia della sua gravidanza. L'attrice sostiene di aver subito pressioni psicologiche che hanno causato danni a lungo termine e di essere stata poi rimossa dal cast dello show con David Boreanaz "per vendetta" dopo aver annunciato che sarebbe diventata madre.