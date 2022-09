Sarah Jessica Parker: il patrigno è morto dopo "una malattia improvvisa e inaspettata"

Paul Giffin Forste, il patrigno di Sarah Jessica Parker, è morto all'età di 76 anni secondo quanto rivelato dalla sua famiglia in una dichiarazione. La star di Sex and the City avrebbe dovuto partecipare al decimo gala annuale della moda autunnale del New York City Ballet; tuttavia, un rappresentante della Parker ha confermato a Fox News che la star non ha preso parte all'evento.

"La nostra famiglia al momento è in lutto: desideriamo annunciare che, dopo una malattia improvvisa e inaspettata, Paul Giffin Forste è morto ieri all'età di 76 anni", si legge in una dichiarazione della famiglia di Forste pubblicata da Fox News Digital.

"Nei suoi ultimi momenti è stato circondato dall'amore e dalla gratitudine della sua adorata moglie Barbara di 54 anni e dei bambini, tra cui Sarah Jessica Parker", continua la dichiarazione. "Paul sarà ricordato per il suo spirito amorevole, per la gentilezza che era la sua fede, per l'amore che provava per i suoi 13 nipoti e per il suo desiderio di rendere il mondo un posto più caritatevole, tollerante e bello".

La notizia della morte di Forste è arrivata dopo che è stato riferito che Sarah Jessica Parker ha saltato il gala annuale della moda autunnale del New York City Ballet a causa di una "situazione familiare improvvisa e devastante". La notte precedente l'attrice di "And Just Like That..." aveva preso parte alla premiere di New York di Hocus Pocus 2.