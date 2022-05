Sarah Jessica Parker non ha più parlato con Chris Noth da quando è stato accusato di violenza sessuale

Sarah Jessica Parker ha recentemente parlato delle accuse di violenza sessuale che sono state mosse contro Chris Noth: durante una recente intervista pubblicata dal The Hollywood Reporter, l'attrice ha affermato di non aver più parlato con Noth da quando è stato accusato da più donne nel dicembre 2021.

L'Hollywood Reporter aveva precedentemente pubblicato le versioni di due ragazze, relative a due episodi separati di aggressione sessuale che hanno coinvolto Noth rispettivamente nel 2004 e nel 2015. Da allora, Chris è stato accusato da altre tre donne di aggressione sessuale e cattiva condotta.

Sarah Jessica Parker con Chris Noth in una scena del primo episodio di Sex and the City

Alla domanda su come ha reagito alle accuse, in quanto produttrice di And Just Like That..., la star ha dichiarato: "Non so nemmeno se sono pronta a parlarne, ma non credo... Devo ancora lavorare su questa cosa, è solo che..."

Quando le è stato chiesto se avesse "parlato con lui da allora", Sarah Jessica Parker ha semplicemente risposto di no. Con una dichiarazione rilasciata per Insider, Chris Noth ha negato le accuse, definendole "categoricamente false" e ha affermato che gli incontri che ha avuto con le donne che lo avevano accusato erano consensuali.