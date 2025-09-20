Saoirse Ronan protagonista antipatica in Bad Apples, il regista: "Voleva quel tipo di personaggio"

Jonathan Etzler ha deciso di offrire un ruolo da protagonista a Saoirse Ronan nel suo film di debutto in lingua inglese Bad Apples. Il regista ha confessato che l'attrice irlandese voleva un ruolo non simpatico.

In un'intervista per The Hollywood Reporter, Etzler ha dichiarato di aver avvertito Ronan del ruolo che le stava offrendo e lei stessa ha insistito per avere la parte.

Saoirse Ronan voleva interpretare un personaggio antipatico

"Saoirse era la mia prima scelta" ha confessato il regista "Le abbiamo inviato il progetto e nel giro di una settimana ha risposto, il che è stato fantastico. Voleva davvero incontrarci ed era così entusiasta di farlo perché non è il tipo di personaggio che interpreta di solito, ha interpretato molte persone di buon cuore. Penso che fosse molto interessata a interpretare un personaggio non simpatico".

Saoirse Ronan in una scena di Lady Bird

Jonathan Etzler ha ricordato la loro prima chiacchierata: "Le ho parlato a riguardo, e le ho detto che il suo personaggio in Lady Bird a volte era un po' antipatico. E lei ha risposto che in Lady Bird era saltata fuori dalla macchina non aveva rinchiuso un bambino in cantina [come in Bad Apples]. Credo che fosse felice di accettare questa parte".

L'ammirazione per la carriera di Saoirse Ronan

Nell'intervista, Jonathan Etzler confessa tutta la sua ammirazione per la carriera incredibile di Saoirse Ronan, ritenendola una delle più grandi attrici della sua generazione.

Il film è adattato dal romanzo d'esordio di Rasmus Lindgren De Oönskade, e vede Saoirse Ronan nel ruolo di un'insegnante che fatica con il suo lavoro a causa della presenza di un alunno problematico e considerato una 'mela marcia'.

Saoirse Ronan, a soli 31 anni, ha già all'attivo ben tre candidature ai premi Oscar come miglior attrice protagonista per le sue performance in film come Brooklyn di John Crowley, Lady Bird di Greta Gerwig e Piccole donne, sempre diretta da Greta Gerwig, nel ruolo di Jo March.