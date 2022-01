Saoirse Ronan star e produttrice di The Outrun, tratto dall'autobiografia di Amy Liptrot

Saoirse Ronan sarà protagonista e produttrice di The Outrun, il film diretto da Nora Fingscheidt tratto dall'autobiografia di Amy Liptrot.

Il libro è stato pubblicato sette anni fa diventando un bestseller e conquistando numerosi riconoscimenti letterari.

Al centro della trama di The Outrun ci sarà Rona, da poco uscita dal rehab, che ritorna nelle Isole Orkney dopo oltre un decennio trascorso distante dai luoghi in cui è cresciuta. Mentre si riavvicina alla realtà che ha contraddistinto il suo passato, i ricordi della sua infanzia si fondono con gli eventi recenti che l'hanno messa in difficoltà e portata a intraprendere il proprio percorso di recupero.

Saoirse Ronan, recentemente nel cast di Piccole Donne e Ammonite, ha dichiarato di essere rimasta conquistata dalla prospettiva inusuale di Liptrot: "Vede le cose in un modo che forse è solo possibile quando sei andata nel luogo più oscuro possibile raggiungibile dentro di te".

Nora Fingscheidt si occuperà della regia e ha firmato la sceneggiatura in collaborazione con Amy.

L'attrice si occuperà anche della produzione insieme a Jack Lowden e Dominic Norris tramite la loro casa di produzione Arcade Pictures.