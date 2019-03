Sansa Stark diventa Dark Phoenix sul Trono di Spade: il poster

L'attesa per Il trono di spade sta salendo e i fan hanno appena piazzato sul trono più desiderato della tv la Jean Grey di X-Men: Dark Phoenix, interpretata da Sophie Turner, il volto di Sansa Stark!

Il 2019 sarà un'annata piena per Sophie Turner: non solo ad aprile andrà in onda la stagione finale de Il trono di spade, ma a giugno sbarcherà nelle sale il chiacchieratissimo X-Men: Dark Phoenix. L'attrice ha interpretato Sansa Stark fin dal primissimo episodio nel 2011, mentre sarà la sua seconda volta sul grande schermo nei panni di Jean Grey.

I fan non vedono l'ora di vedere entrambi i progetti, ma c'è anche chi ha accorciato i tempi e ha deciso di piazzare il personaggio del mondo X-Men sull'Iron Throne, creato da George R.R. Martin:

Hi all! After the release of the new posters for the final season, I played around and mashed together two of Sophie Turner's characters (Dark Phoenix and Sansa) hope you like it! from r/gameofthrones

Il Trono di Spade 8 arriverà sugli schermi televisivi di tutto il mondo a partire dal 14 aprile, la storia si era conclusa con Jon Snow, Daenerys e Tyrion in viaggio con destinazione Grande Inverno e nelle prossime puntate capiremo come evolverà il complesso gioco di poteri di Westeros. I primi due episodi arriveranno a 60 minuti di durata, mentre i successivi saranno di 80 minuti.

Per ora gli showrunner non hanno svelato alcun dettaglio riguardante la trama delle sei puntate inedite che concluderanno l'adattamento televisivo dei romanzi scritti da George R.R. Martin, annunciando solo la presenza di un'epica battaglia che vedrà contrapposti umani ed Estranei. I membri del cast, in questi mesi, stanno inoltre mantenendo il segreto con estrema attenzione e la loro fatica nel non rivelare spoiler dovrà durare ancora piuttosto a lungo per evitare di rovinare la visione agli spettatori.

