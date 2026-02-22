Sanremo Top torna in tv: cos’è e quando andranno in onda le due serate evento

Nel 1994 su Rai 1 debuttava Sanremo Top, il programma ideato da Pippo Baudo che riportava sul palco del Teatro Ariston i protagonisti del Festival per stilare una nuova classifica. A differenza della gara ufficiale, la graduatoria non teneva conto dei voti delle giurie ma delle vendite dei dischi. Oggi Carlo Conti ha deciso di rilanciare quell'idea con un ritorno dello spin-off, anche come omaggio al grande conduttore siciliano, scomparso nell'agosto 2025.

La storia del programma

Sanremo Top andò in onda dal 1994 al 1998 e poi nel 2002. Baudo condusse quattro delle sei edizioni, mentre le altre furono affidate a Mike Bongiorno (1997) e Veronica Pivetti (1998). Alla co-conduzione si alternarono vari volti noti, tra cui Giorgia, Ambra Angiolini, Anna Tatangelo e lo stesso Carlo Conti. Sarà proprio il direttore artistico del Festival - che partirà martedì 24 febbraio - a firmare il ritorno dello show: due serate speciali in programma il 7 e il 14 marzo 2026.

Le parole di Carlo Conti

"Un mese dopo il Festival, Pippo Baudo faceva un programma dedicato all'andamento dei brani in gara nelle classifiche, e nel suo ricordo faremo due puntate speciali sabato 7 e 14 marzo. Anche questo è un modo per ricordare il grande Pippo", ha spiegato Conti. Il conduttore ha poi sottolineato la differenza rispetto al passato: oggi vendite e streaming (che allora non esisteva) sono disponibili in tempo reale.

"I tempi sono cambiati, abbiamo classifiche immediate. Aspettare un mese avrebbe poco senso, per questo abbiamo scelto il primo sabato dopo la finale del Festival." I protagonisti saranno divisi in due serate per seguire l'andamento delle canzoni. "Non ci sarà qualcosa di specifico su Baudo, ma questa edizione è interamente dedicata a lui", ha aggiunto.

Le ultime novità da Sanremo 2026

Accanto a Carlo Conti ci sarà Nino Frassica, già al suo fianco nella serata finale del Festival del 28 febbraio, quando nel ruolo di co-conduttrice ci sarà anche Giorgia Cardinaletti, giornalista e volto del TG1. Durante il Festival verranno inoltre assegnati i premi alla carriera a Fausto Leali, Caterina Caselli e Mogol.