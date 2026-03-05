Sal Da Vinci ha fatto un tutorial per insegnare a tutti la coreografia di Per sempre sì

Il vincitore della 76ª edizione del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, ha conquistato il pubblico con il suo brano Per sempre sì. Ospite del TG1, intervistato da Giorgia Cardinaletti, giornalista della testata RAI e conduttrice durante l'ultima serata dellla kermesse canora, l'artista ha cantato a cappella e mostrato la coreografia che accompagna il brano, diventata virale sui social, soprattutto su TikTok.

La coreografia virale: Marcello Sacchetta e Francesca Tocca

I gesti che accompagnano il brano sono stati ideati da Marcello Sacchetta, coreografo e protagonista del video ufficiale insieme alla ballerina professionista Francesca Tocca. Sacchetta ha raccontato come l'idea sia nata durante il backstage: "Volevo un balletto riconoscibile tra amici, quasi un rito. Abbiamo ascoltato le parole e proiettato i gesti su Sal affinché potesse riprodurli sul palco: sono segni che ora ci contraddistinguono in tutto il mondo".

Sal Da Vinci ha commentato con ironia il successo della coreografia: "Ci sono gesti di psicosi collettiva, le parodie me le aspettavo ma sono belle tutte". L'artista ha definito la vittoria "un premio della gente, profuma di sogni realizzati" e ha sottolineato il privilegio di vivere questo momento come una finale.

Tra polemiche sterili e successo internazionale

Nonostante alcune polemiche fini a se stesse, come quelle di Aldo Cazzullo, il brano continua a essere ascoltato anche all'estero. 'Per sempre sì' è attualmente la canzone di Sanremo più ascoltata su Spotify fuori dai confini italiani, confermando il valore musicale e culturale del lavoro di Da Vinci.

Con la vittoria a Sanremo e la popolarità della coreografia, Sal Da Vinci conferma il suo talento come artista capace di conquistare il pubblico e lasciare un segno nell'immaginario collettivo, tra palco, social e streaming internazionale. L'artista ora è pronto a festeggiare tra le persone che lo amano, come ha confermato al TG1: "Domani torno a Napoli, andrò nel mio quartiere in cui sono cresciuto che si chiama la Torretta, la zona di Chiaia a due passi dal lungomare. Ci sarà una festa".