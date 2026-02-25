Sanremo: quali sono le canzoni più redditizie di sempre?

La Settimana Santa della musica italiana è ufficialmente iniziata ieri, 24 febbraio, con la prima serata del Festival di Sanremo 2026, condotta da Carlo Conti, che quest'anno ha scelto come co-conduttrice Laura Pausini. Vincere la kermesse canora non significa solo conquistare il pubblico italiano, ma anche ottenere il pass per rappresentare il Paese all'Eurovision Song Contest e generare guadagni stimati in royalties su Spotify.

Sanremo e l'effetto streaming

I brani in gara continuano a vivere anche dopo la chiusura del festival, diventando tra i più ascoltati su Spotify, la piattaforma di streaming audio che offre milioni di contenuti sia nella versione premium sia in quella gratuita. Ma quali canzoni vincitrici hanno davvero lasciato il segno nel tempo?

Per rispondere a questa domanda, Online-Casinos.com ha analizzato i volumi di ricerca su Google per individuare le canzoni vincitrici di Sanremo più cercate dal 1951 a oggi. Lo studio non si limita alla popolarità online, ma stima anche le royalties generate su Spotify, offrendo una fotografia completa dell'impatto culturale ed economico dei brani nell'era dello streaming.

Sanremo 2023: Marco Mengoni, vincitore dell'edizione

Le canzoni vincitrici più cercate di sempre

La canzone sanremese più cercata di tutti i tempi è Brividi di Mahmood & Blanco. Dopo la vittoria al Festival di Sanremo 2022, il brano è ha raèèresentato il nostro paese all'Eurovision Song Contest. Nonostante il sesto posto nella competizione europea organizzata a Torino, la canzone e il suo testo vengono cercati in media 529.800 volte all'anno nel mondo.

Al secondo posto si piazza Due vite di Marco Mengoni, vincitore di Sanremo 2023: con una media di 258.000 ricerche annue, il brano ha conquistato anche il quarto posto all'Eurovision Song Contest. Chiude il podio La noia di Angelina Mango, che ha incantato il pubblico nel 2024. Oggi la canzone continua a essere cercata in media 251.040 volte all'anno, segno di un successo che va oltre la vittoria del festival.

Il record di incassi su Spotify

Sul fronte economico, invece, è Zitti e buoni dei Måneskin la canzone che ha generato più incassi tra i vincitori di Sanremo, il brano ha raggiunto 586.286.201 ascolti su Spotify, generando circa 2.180.985 euro di royalties stimate. Segue al secondo posto Soldi di Mahmood, vincitrice del 2019, con 265.578.243 ascolti e guadagni stimati intorno a 987.951 euro.

In terza posizione c'è Brividi di Mahmood & Blanco, vincitrice del 2022, che ha totalizzato 168.878.274 ascolti su Spotify, per circa 628.227 euro di royalties. Al quarto posto troviamo Due vite di Marco Mengoni, vincitrice del 2023, con 130.671.840 ascolti e ricavi stimati di 486.099 euro. Segue Balorda nostalgia di Olly, vincitrice del 2025, che ha ottenuto 129.905.101 ascolti e circa 483.247 euro di guadagni stimati.

In sesta posizione c'è La noia" di Angelina Mango, vincitrice del 2024, con 119.138.878 ascolti e royalties stimate pari a 443.197 euro. Infine, al settimo posto troviamo il grande classico Nel blu dipinto di blu di Domenico Modugno, vincitore del 1958, che conta 81.851.679 ascolti su Spotify e guadagni stimati di circa 304 mila euro.