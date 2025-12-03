Sanremo Giovani 2025, ecco gli ultimi semifinalisti: colpo di scena nell’ultima puntata

Si è conclusa ieri sera, martedì 2 dicembre, la quarta e ultima puntata di Sanremo Giovani 2025, il talent show condotto da Gianluca Gazzoli su Rai 2 che seleziona i giovani artisti in lizza per il Festival di Sanremo 2026. Al termine di una serata ricca di duelli, la Commissione Musicale ha decretato gli ultimi tre nomi che si aggiungono al gruppo dei semifinalisti: Principe, Seltsam e Senza Cri. Con la loro vittoria, si completa il roster degli undici talenti che si sfideranno nella decisiva Semifinale di martedì 9 dicembre.

Le sfide del 2 dicembre e i brani vincenti

La quarta puntata ha visto sei artisti sfidarsi in tre duelli, con la Commissione Musicale - composta da composta da Ema Stokholma, Carolina Rey, Manola Moslehi, Enrico Cremonesi, Daniele Battaglia, Carlo Conti e Claudio Fasulo- chiamata a scegliere il vincitore di ciascun confronto per l'accesso diretto alla prossima fase.

Primo Duello: Principe vs. Eyeline

La prima sfida ha messo di fronte Principe con il brano Mon Amour e Eyeline con Finché dura. La Commissione ha premiato Principe. Il cantautore, originario della provincia di Bologna, ha convinto i giurati con una performance intensa e coinvolgente, conquistando il primo posto per la Semifinale.

Secondo Duello: Seltsam vs. Jeson

Il secondo scontro ha visto trionfare Seltsam con il pezzo intimo Scusa mamma su Jeson, che si era esibito con Inizialmente tu. Nonostante il livello elevato di entrambi, come sottolineato dalla giuria, Seltsam ha dimostrato quella "marcia in più" necessaria per proseguire il percorso verso il palco dell'Ariston.

Terzo Duello: Senza Cri vs. Occhi

L'ultima manche della serata ha sancito la vittoria di Senza Cri contro Occhi. L'artista, già nota per la sua partecipazione ad Amici, ha presentato Spiagge, un brano descritto come una dedica d'amore che ha saputo emozionare profondamente i giurati, i quali hanno lodato la sua originalità e capacità interpretativa rispetto al valzer contemporaneo Ullallà dell'avversaria.

Seltsam, Principe e Senza Cri

Verso la semifinale con un colpo di scena

I tre artisti si uniscono ai già qualificati: Angelica Bove, Nicolò Filippucci, La Messa, Cmqmartina, Antonia, Caro Wow, Petit e Welo. La rosa dei Semifinalisti, inizialmente prevista per dodici, si riduce a undici a causa del ritiro per motivi personali di Soap, già qualificata nelle puntate precedenti.

L'appuntamento è ora fissato per martedì 9 dicembre, dove questi undici talenti si contenderanno l'accesso a "Sarà Sanremo" (14 dicembre), la serata finale che selezionerà i due giovani che, insieme ai due provenienti da Area Sanremo, formeranno il cast delle Nuove Proposte del Festival di Sanremo 2026.